Una influencer vegana de Bilbao prueba su propia leche materna: «Tenía curiosidad» «Pues está buena. Es superdulce al principio...le doy un 7 de 10 porque al final tiene un sabor que no me hace mucha gracia», sentencia tras la cata Mireia Etxebarria

Mireia Etxebarria es una joven bilbaína que comparte a través de las redes sociales su experiencia como madre de dos hijos, una niña y un niño, y su decisión de llevar a cabo una vida vegana desde hace diez años. Ahora, con la llegada de su segundo bebé, ha decidido compartir con sus seguidores en Instagram, donde se la conoce como 'mimamivegana', una curiosa cata: la de su propia leche materna.

«A muchos les da asco solo de pensarlo, pero recordemos lo normalizado que está beber leche de otra especie hasta cuando somos adultos», reflexionaba en un pequeño texto junto al vídeo. Y lanzaba una pregunta a sus seguidores: «¿Alguna más habéis probado vuestra leche por curiosidad? ¿Qué os ha parecido?». Y anticipaba justificarse ante posibles críticos que tildasen como algo desagradable tomar leche de procedencia humana. «Antes de comentar lo que sé que vas a comentar, te recuerdo que consumimos leche materna de otra especie, la vaca», se defendía.

Tras alzar el vasito de leche y proclamar «salud» para sus seguidores, procedió a hacer un análisis gustativo. «Pues está buena. Es superdulce al principio...le doy un 7 de 10 porque al final tiene un sabor que no me hace mucha gracia. Pero, bueno, está buena», sentenciaba esta joven, vegana desde hace diez años y que acaba de tener hace un mes a su segundo bebé. Años atrás, dio a luz a su primera hija.

Antes de la publicación de la cata, Etxebarria respondía a la pregunta sobre si la leche materna es considerada vegana. «Un bebé necesita leche materna o fórmula. Existen opciones veganas y también bancos de leche materna, pero si no tienes acceso a ellas y no puedes amamantar, tienes que utilizar las fórmulas vegetarianas. Las leches vegetales de soja, avena, coco... no sirven para alimentar a un bebé», ahondaba.

También llamaba al «sentido común» en respuesta a aquellos que defendían que amamantar a un bebé con leche materna humana no encaja dentro de un modo de vida vegano. «Amamantar a mi bebé con mi leche materna es vegano. Mi leche se produce para eso y amamantarlo es decisión mía. No es vegana cuando se consume leche de otra especie que se consigue a través de la explotación y que los adultos no necesitamos, como el caso de la de vaca u oveja», terminaba.

