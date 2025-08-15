El influencer que ha sacudido la relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez estalla: «Me hace gracia» La prensa rosa ha apuntado a una supuesta infidelidad de la concursante de realities con este expolicía investigado por la Justicia

G. C. Viernes, 15 de agosto 2025, 20:27 Comenta Compartir

Juan Faro, el influencer investigado por la Justicia y con el que habría tenido una aventura Sofía Suescun, ha roto su silencio. El implicado en el seísmo en la relación de la concursante de realities con Kiko Jiménez ha estallado ante la prensa rosa, que ha acudido hasta su casa en la localidad de Mondariz en Pontevedra. «Yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. No voy a hablar de mi vida privada, me sabe mal que hayáis venido hasta aquí», explicaba a los reporteros de 'Fiesta', el magacín de Telecinco.

«Yo no soy nadie, yo sé que esto van a ser dos semanas. Ellos están en la televisión, pero yo me dedico a mis negocios. No quiero saber nada de esto, me da igual todo esto», arremetía el expolicía que ahora se dedica al mundo del culturismo y publicidad en las redes sociales. Actualmente, está investigado por la Justicia por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y fraude fiscal.

«Me hace gracia, al final es divertimento para mi pero no quiero decir ni afirmar nada», señalaba sin desmentir si eran ciertos los rumores de una posible aventura con la ganadora de 'Supervivientes'. «Me duele ver todo esto porque soy una persona que no le gusta hacer daño a nadie y las cosas pasan, pero no sé», remataba.

«Mi hijo es muy mujeriego»

«No tengo ningún contacto con ella, nos seguíamos en Instagram y nada más. Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí. Esto es tema de ellos que se dedican a la televisión, mi madre me ha dicho que os atienda por favor, es que me sabe súper mal», insistía el creador de contenido. Lo que sí negó tajantemente es haber desatado los rumores. «Yo no he filtrado nada, la gente está especulando en redes que a mí me interesa todo esto pero a mí me da igual hacerme más famoso. Me va bien, estoy muy feliz».

Lo que despertó las risas de los tertulianos en plató fue la reacción de la madre. . «Mi hijo es muy mujeriego». Las declaraciones de Farro llegan en medio de las fuertes acusasiones de Maite Galdeano y Cristian Suescun contra Kiko. El hermano de la navarra ha calificado el revuelo de «un montaje» para «victimizar a un impresentable». Y la madre de los hermanos fue en la misma línea. «Desde que Cristian dijo que había infidelidades de Kiko, han creado todo esto que es mentira, un circo. Desmonto todo. Han jugado por las infidelidades de Kiko y él ha inventado todo esto. Y prefiere quedar ella mal».