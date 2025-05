La 'influencer' RoRo aclara los rumores sobre su supuesta infidelidad: «Se os está yendo la cabeza»

Johana Gil Domingo, 4 de mayo 2025, 16:17 Comenta Compartir

La 'influencer' RoRo, conocida por sus vídeos de recetas de cocina para su pareja Pablo, ha intentado zanjar los rumores sobre una supuesta infidelidad de su parte. La joven, que se prepara para su enfrentamiento de boxeo contra Abby -una youtuber española- en la quinta edición de la Velada del Año orquestada por el streamer Ibai Llanos, tuvo que dar explicaciones sobre el entrenamiento que tuvo con el también creador de contenido y boxeador Jake Paul. Sus seguidores tildaban el encuentro y posterior visita a la casa de él como una falta de respeto a su novio.

Ante la polémica, RoRo ha decidido aclarar la situación en sus redes sociales. «¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He pasado la noche en su casa con él? Obviamente que no. ¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado este rumor? Porque yo en mi vida he dicho nada de esto», afirma.

Las críticas comenzaron hace una semana, cuando ella contaba en una publicación que se encontró con Paul durante su visita a un gimnasio en Puerto Rico, de ahí ambos deportistas decidieron ir a la mansión del boxeador para seguir con la rutina de ejercicios. «Estuvimos de chill hasta por la noche que hicimos el segundo entrenamiento. Era de distancia y resistencia y la verdad es que morí», relataba. El vídeo desató los comentarios de los usuarios de Instagram y Tik Tok, que poco interés mostraron por los ejercicios, en cambio colocaron en duda su relación.

«Se os está yendo la cabeza de una manera, dejad de inventaros cosas y de montaros vuestras películas para sacar dos minutos de atención en redes, por favor, os lo pido», señala RoRo, quien destaca que «a casa de Jake Paul fuimos un grupo de personas, nos hizo un house tour de 'chill' y nos fuimos. Luego estuvimos en el segundo entrenamiento con su prometida, que además es un amor de chica». Desde 2018, Paul se ha dedicado al deporte enfrentándose a otros influencers y peleadores profesionales.

Ella concluye con que «la infidelidad va en contra de todos mis valores como persona... Así que dejad de proyectar vuestras inseguridades sobre mí, sobre mi relación, porque es que no es mi culpa que no os hayan querido de verdad».