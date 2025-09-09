El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una influencer mexicana va a Euskadi y esta es su reacción al probar una de las bebidas más típicas

«Espero comerme al menos ocho pintxos», deseaba

G. C.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:44

La suculenta gastronomía de Euskadi conquista paladares de todas las partes del mundo. Entre ellos, el de la influencer mexicana Lupita Villalobos. Es la segunda vez que la creadora de contenido se deja caer por el País Vasco. Y no ha dudado en compartir con sus seguidores la experiencia en la barra de alguno de los locales.

La joven ha aprovechado su viaje a Europa para hacer para de nuevo en San Sebastián junto a su pareja y algunos familiares. Ha compartido con sus 4 millones de seguidores cómo se pedía un txakoli. Hace unos días celebró su boda en Toledo y después mostró cómo paseaba por La Concha. «Estoy en San Sebastián y aquí son famosos los pintxos», explicaba esta mujer oriunda de Hermosillo, al noroeste de México.

En una de sus historias en redes se le veía en la barra de un bar junto a su marido. «Espero comerme al menos ocho pintxos». También explicaba que se había pedido un txakoli, «un vino típico de aquí». No dudó en dar un trago ante la cámara. «¡Qué rico!», exclamaba sorprendida. Seguro que repite.

