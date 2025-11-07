La influencer y médico bilbaína que anuncia su primer concierto en solitario Lucía de la Puerta, con más de 4 millones seguidores en redes sociales, sigue dando pasos importantes en su carrera musical

Silvia Osorio Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

La influencer bilbaína Lucía de la Puerta sigue dando pasos en su carrera musical. Conocida en TikTok e Instagram por su faceta como creadora de contenido y también por haberse licenciado como médico, la joven atraviesa por uno de sus mejores momentos: ha anunciado su primer concierto en solitario en Madrid.

Llena de ilusión. Muy emocionada. Así lo ha compartido en redes sociales con sus más de 4 millones de seguidores. Asegura que para ella es un «sueño» poder actuar en la Sala Independance de Madrid el próximo 16 de enero. «Mi primer concierto, solo escribirlo me parece un locura. Es algo que llevo imaginando desde que era pequeña cuando hacía rimas contra el espejo para descargar emociones y aprender a componer», ha escrito en un texto publicado en Instagram.

La bilbaína cuenta que, antes de ser famosa, se gastó sus ahorros en la comprarse una guitarra. «Aprendí a tocarla sola en los descansos que tenía entre entrenamientos y estudio». Las redes sociales han ejercido como plataforma de lanzamiento para esta joven que siempre se quiso labrar una trayectoria sobre los escenarios.

En el último año ha afianzado su carrera musical. Ha participado en un gran número de festivales por todo el país para presentar su primer álbum 'A lo callao', que publicó el pasado mes de mayo, y ha realizado varias colaboraciones musicales, entre ellas, una canción con Kiko Rivera.

«Siempre he tenido en la cabeza que la vida es una y que hay que luchar por nuestros sueños, y que si realmente pones el corazón y no te rindes, aunque haya obstáculos y a veces sea difícil… la vida acaba dándote oportunidades», reflexiona en su post.

Considerada una de las creadoras de contenido más influyentes de las redes en España según Forbes, Lucía también ha realizado sus pinitos como actriz. Recientemente, ha participado en 'Weiss & Morales', la miniserie de Miguel Ángel Silvestre de Netflix.

Máster en medicina estética

¿Y su faceta como médico? Una vez conseguida la licenciatura en Medicina, decidió no presentarse al MIR. Sin embargo, hace dos semanas, anunció que ha comenzado un máster en medicina estética. A pesar de su cada vez más popularidad como cantante, la influencer vizcaína no se desvincula del ámbito sanitario.

«Estos 6 años han sido un camino intenso, lleno de etapas que me han transformado, la ilusión del principio, el vértigo de quien empieza algo enorme, las largas horas de estudio, los apuntes interminables y las noches sin dormir. La Medicina me ha enseñado disciplina, constancia y paciencia. Me ha dado más de lo que imaginaba: experiencias, lecciones y una forma de ver la vida. Y aunque el título de Médico ya lo tenemos, no quiero desvincularme de todo lo que me ha dado», explicó en una publicación.