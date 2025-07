Un influencer lanza a su hijo al mar desde un acantilado para «enseñarle a afrontar sus miedos» y le llueven las críticas

Marina León Viernes, 18 de julio 2025, 09:59 Comenta Compartir

A Garrett Gee, un conocido empresario e influencer estadounidense le han llovido las críticas en redes. El creador del canal de viajes 'The Bucket List Family', con más de 3 millones de seguidores, ha generado polémica después de subir un video en el que obliga a su hijo de 7 años a saltar al mar desde un acantilado con el objetivo de ayudarle a superar sus miedos. Él mismo es consciente de que «habrá gente a la que no le gustará cómo enseñamos a nuestros hijos a saltar desde acantilados», escribe.

En las imágenes se les ve a los dos en las rocas. El pequeño, visiblemente nervioso, no quiere saltar. Después de charlar un rato con su padre, este decide cogerle en brazos y lanzarle al agua. Al final del video aparecen los dos nadando juntos. «Esto no es un consejo paterno. Esto no es algo que te aconsejo que intentes. Además, no es algo que hayamos hecho con todos nuestros hijos», cuenta.

«Lo prioritario es la seguridad», indica. En este sentido cuenta que llevó a su hijo pequeño a un acantilado «con una altura desde la que sabíamos que estaría a salvo», indica. «El mayor peligro sería si dudaba y no saltaba lejos, por lo que podía caer junto a las rocas. Así que para estar seguro lo tiré», añade. «El objetivo es aprender que puedes hacer cosas difíciles y divertirte», concluye. Entre los comentarios, hay quienes ponen en duda esta práctica. «Me parece muy peligroso», «Es una imprudencia», «Se nota que tiene miedo y no quiere saltar. No me parece necesario obligarle. Ya lo hará cuando esté preparado», se puede leer en el post que acumula

