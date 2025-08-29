La influencer Emilie Kiser rompe su silencio tras la muerte de su hijo de tres años: «Debería haber hecho más para protegerle» El pequeño falleció días después de haber sido hallado inconsciente en la piscina de su casa

El pasado mes de mayo, Trigg, el hijo de la influencer estadounidense Emilie Keiser, se ahogó en la piscina de su casa con tan solo tres años. Cuando sucedió, ella no se encontraban en el domicilio y su marido «perdió de vista a Trigg» mientras «estaba cuidando a su otro hijo recién nacido». La policía reveló que el niño estuvo hasta siete minutos dentro del agua, por lo que falleció días después en el hospital.

Estos meses la influencer, que acumula cerca de dos millones de seguidores en Instagram, ha preferido mantenerse en silencio. Si embargo, este jueves publicaba un comunicado en el que explica que ha pasado este tiempo «tratando de encontrarlas las palabras adecuadas y también tomándome el tiempo que necesitaba para asimilar la pérdida de mi bebé».

Sobre Trigg, cuenta que «la luz y el espíritu que trajo a este mundo eran brillantes, puros, alegres e innegables. Lo extrañamos cada segundo de cada día y seguir adelante se hace insoportable. Nunca pensé que experimentaríamos el dolor de perderlo tan repentinamente. Es un dolor, una angustia y un vacío que ninguna familia debería tener que soportar jamás», explica.

También asume «toda la responsabilidad como madre. Sé que debería haber hecho más para protegerle», lamenta. «Una de las lecciones más duras que he aprendido es que una valla alrededor de la piscina podría haberle salvado la vida, y es algo que nunca volveré a pasar por alto», expresa. «Espero que, en medio de este dolor, la historia de Trigg ayude a evitar que otros niños y familias sufran la misma pérdida», añade.

