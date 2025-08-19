El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»

Irati González (@iratigm.14), más conocida como 'Bilbainita' comparte lo que le sucedió cuando disfrutaba de una de las primeras noches de las fiestas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:21

Irati González (@iratigm.14), la creadora de contenido más conocida en redes como 'Bilbainita' centra gran parte de su contenido en planes y curiosidades de la capital vizcaína. Aunque normalmente sus publicaciones están cargadas de positividad, en esta ocasión Irati ha denunciado algo que le sucedió cuando disfrutaba de una de las primeras noches de Aste Nagusia. «Me intentaron robar el móvil», denuncia la joven. En ese momento, se encontraba con unos amigos pidiendo algo de beber en la barra de 'La Pinpi'.

De repente, «se acercó un chico que vendía pañuelos de fiestas». Ella llevaba el móvil colgado al cuello, y cuando el chico aproximó uno de los pañuelos para enseñárselo, le dio un tirón al cordón del que colgaba su teléfono. «Había mucha gente y estábamos muy apretujados», relata. Afortunadamente el presunto ladrón no logró su objetivo y salió corriendo.

«Os lo cuento para que tengáis cuidado», cuenta la influencer, que acumula más de 30.000 seguidores en Instagram. «En fiestas con tanta aglomeración, es fácil que ocurran este tipo de cosas», añade. Así, puntualiza que »fue tan rápido que no me dio tiempo de quedarme con su cara. Fue un visto y no visto«, concluye.

