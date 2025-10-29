Un influencer argentino prueba por primera vez este pintxo en Bilbao: «Un diez» Román Socías grabó varios videos de las cosas que más le llamaron la atención en su recorrido por Bizkaia, entre ellas, las gildas

Marina León Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:19 Comenta Compartir

Román Socías, conocido en redes como Romancito, es un creador de contenido argentino que se ha marcado el objetivo de recorrer las cincuenta provincias de España, por el momento ya suma 34. En su visita a Bilbao, el influencer grabó varios videos de las cosas que más le llamaron la atención, entre ellas, las gildas.

Román probó con ganas este típico pintxo vasco, que no le pudo gustar más. «Voy a probar creo que lo más típico del País Vasco, que es una gilda», apuntó, con los bares de la Plaza Nueva de fondo. Cuando está a punto de dar el primer bocado, se escucha a una mujer advertirle: «cuidado con el palo». El influencer prueba la gilda clásica, de aceituna, guindilla y anchoa. «Sencillo pero buenísimo, buen producto. Un diez de diez», expresa ante la cámara.

Además de hacer turismo por la ciudad y visitar varios enclaves como San Juan de Gaztelugatxe, no quiso abandonar Bilbao sin probar uno de los dulces más populares, la Carolina. «Este pastel es el más tipico de la ciudad y consiste en una base de hojaldre rellena de crema pastelera, coronada con merengue, chocolate y dulce de yema», les explicó a sus seguidores.

«¿Cómo hacen los bilbaínos para comer esto?», preguntó antes de hincarle el diente. «Está riquísimo, le pongo un ocho de diez. Me encanta, es puro azúcar, pero no sé cómo comerlo. Igual hay una técnica que no conozco», añadió.