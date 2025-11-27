Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...» La joven Agostina Menéndez también disfrutó de San Sebastián y Asturias

La argentina Agostina Menéndez, modelo y creadora de contenido que lleva una temporada viviendo en Barcelona, aprovechó su estancia en España para escaparse unos días a Euskadi y Asturias. No faltó Bilbao en su viaje. Y su reflexión sobre los vascos y asturianos ha impresionado entre sus seguidores.

«Viajé por primera vez al norte de España», señala de camino a Asturias y tras visitar la capital vizcaína y San Sebastián. «La gente es demasiado amable», se sorprendía. Ya nada más aterrizar, le asombró que la gente le ayudara «sin que yo le preguntara». «Nos perdíamos o no sabíamos cómo llegar a algún lado y le preguntábamos a alguien y esa persona sacaba su teléfono y nos guiaba», pone como ejemplo. Aclara que «no es que te responden así y ya está», sino que «se frenan, hablan con vos, te preguntan de dónde sois...».

Algo negativo sí que ha apuntado. «El clima, la verdad que es lo peor que tiene, no estoy acostumbrada a que llueva todos los días», confesaba antes de matizar que «los paisajes son increíbles». Sus padres respaldan que «es hermoso». Y les llaman especialmente la atención las montañas.

Para la madre la conclusión es «que hace mucho frío». «Pues prepárate porque en la montaña parece que ha nevado...», bromea el padre. «Es una locura este lugar y su gente», terminaba la joven.

