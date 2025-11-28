El inesperado plato más pedido a domicilio este año en Bizkaia, según una conocida empresa de delivery La firma 'Just Eat' ha hecho públicas algunos datos de consumo en su Gastrómetro 2025

No es el primer plato que viene a la mente en Bizkaia cuando se pide a domicilio, pero un estudio de la firma 'Just Eat' revela que fue el más solicitado en los hogares vizcaínos este año. Al menos, a través de su plataforma, que cumple 15 años en España. Ni hamburguesa ni pizza. Resulta que lo más solicitado fueron las alitas de pollo.

Ese es el curioso dato que desprende su Gastrómetro 2025, un estudio que la firma ha elaborado utilizando estadísticas y datos internos recogidos entre de agosto de 2024 al mismo mes de 2025. Además, se ha realizado una encuesta nacional a una muestra de 800 personas, hombres y mujeres de 18 a 65 años.

El muestreo deja otros datos sobre los hábitos de comida a domicilio en Bizkaia. Sus resultados señalan que el plato cuya demanda ha crecido en mayor mediada ha sido la reina de la cocina italiana, la pizza. Y la comida tradicional más encargada, la tortilla de patata. Como curiosidad, el día que más envíos se realizaron fue el de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre.

Esta tendencia es ligeramente diferente en Álava y Gipuzkoa. Según el estudio, los alitas también fue el pedido estrella de los alaveses. En el caso de los guipuzcoanos lo fue un concepto similar como las delicias de pollo. En el caso de los platos españolas, en cada uno de ellos triunfaron las croquetas y el pollo asado, respectivamente.