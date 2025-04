Indignación ante los comentarios racistas y xenófobos de una jugadora de la 'Queens League'

A. Mateos Domingo, 20 de abril 2025, 19:02 Comenta Compartir

Indignación y malestar en las redes sociales con una jugadora de la 'Queens League' por sus comentarios racistas y xenófobos en un vídeo difundido a través de Twitch. La autora de los mismos es Sheila Artigas, portera de Porcinos, el equipo de Ibai Llanos y la influencer Gemita. El youtuber bilbaíno y su mano derecha han decidido apartarla de la dinámica del club y esta ya ha pedido disculpas por sus hirientes comentarios.

“Sheila Artigas”



La jugadora de Porcinas ha sido apartada de la Queens League por sus comentarios racistas.



¿Consideras justa la sanción?



❤️ SI. El racismo debe ser castigado

🔄 No. Me parece exagerado #QueensLeague #KingsLeague pic.twitter.com/SUzsxmw8hk — Tendencias de España 🇪🇸 (@viralenspain) April 20, 2025

Artigas estaba hablando con una amiga sobre el atractivo de los ciudadanos latinoamericanos cuando se refirió a ellos como «panchitos» y «tiraflechas». Al instante, los usuarios que estaban viendo el vídeo en directo en Twitch reprocharon a Artigas y sus amigos los términos empleados pero estas continuaron con su actitud y repitieron los insultos en varias ocasiones más a lo largo de un minuto.

Las consecuencias no se han hecho esperar. «Desde Porcinos FC informamos que, tras lo ocurrido durante una reciente transmisión en directo en la plataforma Twitch, en la que la jugadora Sheila Artigas realizó comentarios de carácter racista y xenófobo, se ha tomado la decisión de apartarla de la dinámica del equipo como medida disciplinaria determinada por el staff, cuerpo técnico, dirección del club y la liga», asegura la entidad presidida por Ibai Llanos y Gemita a través de un comunicado. «Lamentamos profundamente esta situación y reiteramos que no toleramos este tipo de comportamientos. Actuamos de forma inmediata, convencidos de que el respeto debe prevalecer en todo momento. Agradecemos el apoyo de nuestra afición y de todas las personas que forman parte de esta comunidad», concluyen.

Sheila Artigas ya se ha disculpado por sus comentarios, también mediante una nota en sus redes sociales. «Quiero pedir disculpas públicas por los comentarios que hice durante una transmisión en Twitch. Reconozco que fueron inaceptables y ofensivos, y asumo la responsabilidad total por mis palabras. Lamento profundamente haber faltado al respeto y haber generado malestar. Mis comentarios no reflejan lo que pienso ni los valores que quiero representar, ni como persona ni como profesional. Acepto la decisión del club y me comprometo a reflexionar sobre lo sucedido para aprender de este error y asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Agradezco a quienes me han señalado el daño causado. Este es un momento para escuchar, corregir y seguir creciendo».