India Rose James, la heredera del imperio Soho, anuncia su compromiso en Londres

India Rose James, nieta del magnate del entretenimiento para adultos Paul Raymond y heredera del imperio inmobiliario del Soho londinense, ha anunciado su compromiso con su pareja, Daniel Vildósola. La noticia la ha compartido ella misma a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía mostrando un anillo de compromiso con el mensaje: «Amigos, no hagan otros planes para 2026». Una publicación en la que lo que más llama la atención es que la sortija, con un gran zafiro rodeado de diamantes, es una copia exacta del icónico anillo de compromiso que el príncipe Guillermo regaló a Kate Middleton en su pedida de mano.

A sus 32 años, India Rose James responde a la perfección al estereotipo de heredera desbocada que logra reconducir su vida. Fue expulsada de la escuela St. George's, Ascot, por su «actitud incontrolable» y compartía correrías con otros jóvenes herederos de la sociedad británica, como el actor Micheál Richardson, hijo de Liam Neeson. Con los años, decidió cambiar el rumbo tras una juventud de excesos. «Me lo estaba pasando bien y, sí... salía demasiado a menudo, y empecé a tener fama de fiestera. Lo cual está bien cuando eres joven, pero me estaba volviendo un poco... No juzgo a la gente que sale de fiesta, pero no quiero eso. Tampoco quiero que mi hija, si me busca en Internet (cosa que estoy segura de que hará en algún momento), descubra que hay un montón de artículos sobre mí borracha. Eso no está bien. Quiero que lea artículos sobre mis logros», dijo sobre su radical cambio.

Ahora, después de siete años sobria, vive volcada en su galería de arte, Soho Revue, que fundó en 2019, y disfruta junto a su pareja, el músico estadounidense Daniel Vildósola, con quien está preparando su próxima boda.

