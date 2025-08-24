El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

India Martínez

India Martínez se lleva un susto en el Starlite Marbella y tiene que ser atendida tras el concierto

La cantante se sintió indispuesta fruto del «sobreesfuerzo» de la noche

A. Mateos

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:13

India Martínez arrasó anoche en el festival Starlite Marbella. Colgó el cartel de 'no hay billetes' y ofreció un espectacular show que no decepcionó a nadie. Aunque la artista andaluza se llevó un buen susto tras acabar su concierto. Ya en el camerino, Martínez se sintió indispuesta y tuvo que ser auxiliada por integrantes de su equipo.

Ella misma compartió después las imágenes de lo ocurrido. En el vídeo adjunto a la información se puede ver cómo un hombre le pasa por la cara a la cantante dos botellas de agua fría, mientras esta tiene los ojos cerrados y da síntomas de haber sufrido un importante mareo.

«Todo sobreesfuerzo trae sus consecuencias», resumió la propia artista al compartir con sus seguidores su indisposición. Martínez afirma saber el origen de su problema de salud: «A veces creo que soy de acero y aguanto lo que me echen, me creo eso que me dicen de 'tu puedes con todo y más', hasta que el cuerpo dice 'no, no puedes' y hay que escucharse».

Aun así, India dice quedarse con el cariño recibido por el público. «Fue una de las noches más bonitas de mi vida, con un 'sold out' sobrecogedor. Vi la magia salir de cada butaca y golpear mi pecho y os doy las gracias por ello, sois increíbles», afirmó.

Incluso tuvo tiempo para hacer una broma antes de despedirse... «Me quedo con la frase esa que sonó entre el público, 'India,,, ya sabemos cómo cantan los ángeles con mocos'». Ahora la cantante afrontará un periodo de descanso, aunque ya deja claro que los próximos conciertos no peligran: «Espero estar al 100%. Allí nos vemos».

