El incidente de Paula Vázquez con su vestido en la alfombra roja de los Goya

La presentadora Paula Vázquez disfrutó como una niña de su primera alfombra roja de los Goya. La gallega portaba un elegante vestido negro de escote de palabra de honor asimétrico del diseñador Rubén Hernández y lucía joyas (pendientes, pulsera y sortija) de la segunda mitad del siglo XIX de Barcena Joyas. Confesaba que era «una fantasía» poder asistir a la fiesta del cine español y dejaba más de una divertida anécdota en sus declaraciones a los medios de comunicación.

El momento más llamativo fue cuando mostró un incidente que había sufrido su vestido. Ante las cámaras, recogió la falda larga para mostrar un roto que se le había producido con tanto ajetreo. Lo hizo de tal forma que se lo colgó del hombro para utilizar el descosido a modo de asa.

Su vestido dio incluso más juego. En la retransmisión de RTVE Play, mostró su peculiar 'bolso'. Y comenzó a sacar del escote su teléfono móvil, las gafas y las llaves del hotel. También dio algún que otro consejo a las presentadoras de la previa en 'streaming', Henar Álvarez y Judith Tiral.

Ya en tono serio, abordó temas de actualidad de la industria del cine, como la polémica cancelación de la actriz Karla Sofía Gascón. «No puedo opinar porque realmente no sé de qué hablan, me ha pillado con el Benidorm Fest y no me he enterado de nada. Cada uno debería poder opinar... pero como no tengo ni idea de qué iban los tuits no me parece justo opinar», ha señalado en declaraciones a El País. Y terminaba: «De cualquier manera, qué pena por el cine español. Este año que la teníamos a ella, además representando a las trans, a todo el colectivo LGTB, hubiera sido una muy buena oportunidad. Te deseamos muchísima suerte».