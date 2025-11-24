Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en televisión tras su salida de la cárcel El que fuera duque de Palma reaparecerá en la pequeña pantalla en un programa de RTVE

Iñaki Urdangarin concederá su primera entrevista desde que quedase en libertad en abril de 2024. Será en La 2 Cat, donde reaparecerá en televisión en el programa 'Pla Seqüència', un espacio que se estrenará «muy pronto» en el canal de RTVE en catalán.

Sin aún anunciar fecha ni horario, ya se ha lanzado la primera promoción de este espacio de entrevistas que conducirá Jordi Basté. En el vídeo, el presentador aparece conduciendo un coche acompañado por Urdangarin de copiloto. «¿Cuánto hace que no das una entrevista como esta?», le lanza. «Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki persona', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi», responde el invitado. «La primera. Y es contigo, ¿eh?», le remarca el que fuera duque de Palma.

RTVE describe este espacio como «un programa de entrevistas sin filtros ni montaje». La idea es que, a través de 50 minutos, Jordi Basté sintetice el día a día de sus invitados. «El formato ofrece una mirada única, natural y auténtica, que permite descubrir a las personas detrás del personaje», señala.

Se trata de la primera entrevista de Iñaki Urdangarin en televisión después su estancia de cinco años y diez meses en la cárcel por delitos de corrupción. Ante los medios de comunicación sí se ha manifestado antes. Concretamente, ha charlado en La Vanguardia en junio de este año donde reivindicaba que «merece una segunda oportunidad».

La Audiencia Nacional condenó al exmarido de la infanta Cristina a seis años y tres meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo le rebajó la pena cinco meses cuando fue absuelto del de falsedad en documento público en el marco del 'caso Nóos'.

Fue en marzo de 2022 cuando obtuvo el tercer grado y la libertad condicional después de cumplir dos tercios de la condena. Encontró trabajo en un bufete de abogados en el centro de Vitoria, donde conoció a la analista contable Ainhoa Armentia, su actual pareja. Tras salir a la luz esta relación, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se divorciaron después de 25 años de matrimonio.