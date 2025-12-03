Iñaki López tira de ironía para referirse a la 'Y' vasca: «Olentzero, basajaun...» El periodista vizcaíno reacciona al inicio de los trabajos en Burgos para conectar la infraestructura de Euskadi con Madrid

Iñaki López es uno de los muchos vizcaínos que residen en Madrid por motivos laborales. Uno de los presentadores estrella de La Sexta, el portugalujo es una de esas personas que esperan con ansias que el tren de alta velocidad llegue a Euskadi porque eso le facilitaría mucho sus desplazamientos de vuelta a casa. Este miércoles, EL CORREO ha publicado un nuevo avance en esta carrera que no tiene fin. «Empieza en Burgos la obra del trazado que conectará la 'Y' vasca con Madrid».

Pues bien, López ha reaccionado con un punto de ironía a este paso hacia adelante de un proyecto que lleva muchos años en el imaginario colectivo de los vascos que no termina de culminarse, y ahora se maneja la opción de que la 'Y' vasca entre en funcionamiento antes de 2030, si no se producen nuevos retrasos. «Olentzero, basajaun y el AVE a Bilbao son los principales seres mitológicos que tenemos en Euskadi», ha escrito en X (antes Twitter).

Olentzero, basajaun y el AVE a Bilbao son los principales seres mitológicos que tenemos en Euskadi. https://t.co/Z0e1BIApCY — Iñaki López (@_InakiLopez_) December 3, 2025

Después de más de dos décadas de trámites administrativos previos y dos revisiones del proyecto original, las obras del trazado que conectará la 'Y' vasca con Burgos y con el resto de la Península han arrancado esta semana. Ha comenzado el movimiento de tierras entre las localidades burgalesas de Pancorbo y Ameyugo.

Este tajo, el primero de los seis en los que se ha dividido este tramo, requerirá de alrededor de cuatro años de trabajos.