Iñaki López lanza un mensaje de apoyo a Yeray y un palo a la UEFA por el caso de dopaje del central El periodista de La Sexta ha compartido su impresión sobre el tema en sus redes sociales

G. C. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

El periodista Iñaki López se ha mojado sobre la sanción de la UEFA de diez meses impuesta a Yeray por dopaje. A su parecer, la decisión del máximo organismo europeo del fútbol, es un «duro castigo» si se tiene en cuenta que se reconoce en su resolución que no hubo intencionalidad por parte del central rojiblanco.

«Duro castigo cuando la UEFA tiene claro que su intención no era doparse. En fin. Mucho ánimo y le esperamos tras la sanción», invitaba el presentador de La Sexta en respuesta a la rueda de prensa que el defensa ha protagonizado este miércoles en el Cartlon para explicar su caso.

Duro castigo cuando la UEFA tiene claro que su intención no era doparse.

En fin. Mucho ánimo y le esperamos tras la sanción! — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 10, 2025

El central ha reconocido en ella este «error humano» que le ha supuesto vivir «unos meses difíciles». Lo hacía arropado por la plantilla, el cuerpo técnico y parte de la junta directiva en el Cartlon. «Nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida. Estos meses renuncio a cobrar mi sueldo porque no estoy disponible», explicaba. El resultado positivo surge a raíz de tomarse las pastillas de su novia para la caída del pelo porque se había terminado el bote de las suyas. «Creía que eran iguales», desgranó.

El central rojiblanco seguirá ejercitándose en el Derio de Muniain hasta que pueda reincorporarse a Lezama el próximo 2 de febrero, dos meses antes de que se termine la sanción. Este lunes la UEFA hacía público que la sanción que le impone es de diez meses al considerar su caso «una infracción no intencionada de las normas antidopaje». Eso le permitirá volver a competir a partir del próximo 2 de abril, ya que se acogió de forma voluntaria a la suspensión provisional el pasado 2 de junio.