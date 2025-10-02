El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»

«Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos cuatro años», agradece la organización

G. C.

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:19

Comenta

Un festival consolidado apaga los altavoces. El Boombastic ha anunciado por sorpresa el fin de su actividad tras cuatro ediciones. «Nos vamos. Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos cuatro años en los que habéis hecho que el Boombastic sea mucho más que un festival. Gracias por cada salto, cada abrazo, cada canción que cantamos juntos. Gracias por regalarnos momentos únicos que quedarán para siempre en la memoria»,hacían oficial en su cuenta de Instagram. «Sois los mejores. Nos vamos, pero os llevamos en el corazón».

Su web ha quedado inutilizada. La organización contaba con varias localidades donde celebraba sus festivales, con cantantes de talla internacional del género urbano como Bizarrap, Nathy Peluso, C Tangana, Residente, Steve Aoki... Sin dejar de lado otras propuestas nacionales pensadas para un público más generalista como Estopa y La Oreja de Van Gogh. Lo organizaban en Llanera (Asturias), Gran Canaria, Madrid y Málaga.

El primero de ellos precisamente era frecuentado por un número importante de vascos al contar con servicio de autobús directo desde Bilbao para sus tres días de julio. Contaba con 40.000 asistentes diarios. Una cifra algo más baja en Gran Canaria y la Costa del Sol, con unos 15.000 diarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  2. 2

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  3. 3 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  4. 4

    Sancet será baja ante el Mallorca por un problema muscular
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  9. 9

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»

Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»