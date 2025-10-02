Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos» «Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos cuatro años», agradece la organización

Un festival consolidado apaga los altavoces. El Boombastic ha anunciado por sorpresa el fin de su actividad tras cuatro ediciones. «Nos vamos. Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos cuatro años en los que habéis hecho que el Boombastic sea mucho más que un festival. Gracias por cada salto, cada abrazo, cada canción que cantamos juntos. Gracias por regalarnos momentos únicos que quedarán para siempre en la memoria»,hacían oficial en su cuenta de Instagram. «Sois los mejores. Nos vamos, pero os llevamos en el corazón».

Su web ha quedado inutilizada. La organización contaba con varias localidades donde celebraba sus festivales, con cantantes de talla internacional del género urbano como Bizarrap, Nathy Peluso, C Tangana, Residente, Steve Aoki... Sin dejar de lado otras propuestas nacionales pensadas para un público más generalista como Estopa y La Oreja de Van Gogh. Lo organizaban en Llanera (Asturias), Gran Canaria, Madrid y Málaga.

El primero de ellos precisamente era frecuentado por un número importante de vascos al contar con servicio de autobús directo desde Bilbao para sus tres días de julio. Contaba con 40.000 asistentes diarios. Una cifra algo más baja en Gran Canaria y la Costa del Sol, con unos 15.000 diarios.

