El impactante testimonio de Tania Llasera: «Estuve enamorada de un hombre que no solo me pegó, me hundió» La presentadora getxotarra ha desvelado la experiencia sufrida con un novio cuando tenía 18 años

E. C. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

En pleno 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Tania Llasera compartió en Instagram un sobrecogedor testimonio. La presentadora getxotarra reveló un episodio de su vida del que hasta ahora no había hablado pero que le marcó profundamente. «Yo tuve un novio que me pegó», comienza diciendo.

En la actualidad la vizcaína, de 46 años, está casada y tiene dos hijos. En la conocida red social ha relatado un maltrato que sufrió cuando tenía 18. «Hace muchos, muchos años, yo salí de casa. Me fui a otro país a estudiar. Allí encontré a un chico que tenía el corazón roto por una chica anterior a mí y me la hizo pagar a mí», continúa.

«No solo no me decía que no valía para nada, que no era inteligente, que para qué me iba a explicar las cosas, que no las iba a entender... yo enamorada hasta las trancas, sin razón aparente. El otro día, de hecho, me encontré con las fotos de esa época y solo so fotos de él, yo no salgo en ninguna. Es él, él, él... era una obsesión para mí».

Tania asegura que esta persona le hizo sentir «muy pequeña». «No solo me pegó, me hundió». «Pero más incluso que los puñetazos fue toda la violencia psicológica que recibí. Estuve dos años con él, un año y medio, trabajé todo el verano, ahorré para visitarle en su país y pasar un mes con él. Pero me costó dos, casi tres años superar aquello», relata.

La presentadora vizcaína también explica que en el momento no pensó que había sufrido violencia. «En su momento no me pareció grave. Ahora lo pienso como mujer, como madre, y como una persona más entendida, y pienso en lo grave que fue».