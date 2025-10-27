El impactante relato de un extrabajador de un call center que estafó a decenas de personas: «Es dinero fácil y rápido» 'Salvados' da a conocer los casos de varios afectados que cayeron en la trampa y perdieron hasta 167.000 euros

Dinero fácil y rápido. Es el gancho de los estafadores telefónicos para captar a sus víctimas. «Hola, buenas, soy Pablo. Le llamo de XXX. Soy un agente de la empresa y me han mandado tu ficha del Departamento de Recuperación de Expedientes. Me gustaría comentarte solo un poquito, si me das dos minutillos...». Con este tipo de saludo comienza un comercial a tratar de engañar de forma totalmente «consciente», tal y como reconoce en 'Salvados', Adrián, nombre ficticio de un extrabajador de un call center que formó parte de redes dedicadas a engatusar a miles de personas con falsas inversiones y acabar perdiendo los ahorros de toda una vida.

De entre todas las ciberestafas, es decir, fraudes cometidos a través de teléfonos y medios digitales en los que se valen del engaño para obtener dinero, las relacionadas con inversiones y criptomonedas son actualmente las más extendidas. «¿Y cómo te sentaba saber que estabas estafando a gente?», quiso saber Gonzo. «En un principio sí que dices: 'Estoy haciendo algo que no es correcto'. Luego hay un momento en el que pones el piloto automático y tiras para adelante», señala este exempleado, que llegó a ganar «un millón de euros en menos de un año». La base, «lo raso», son los comerciales, los captadores. «Lo normal es que ganen de dos mil y pico a tres mil al mes», desvela. «Te conviertes en un adicto al dinero», asegura.

El programa de La Sexta dio a conocer los casos de varios afectados que cayeron en la trampa y perdieron hasta 167.000 euros. La clave, explica Adrián, es «transmitir a la persona que estás llamando una sensación de dominio», algo que se asemeje a «la imagen que todos tenemos de las películas: un bróker agresivo que maneja la situación, controla todo lo que hace y dice».

Las artimañas, en general, son siempre las mismas. «Al final, es muy fácil apelar al hecho de que cada día cuesta más dinero vivir. Cada día es más difícil pagar una hipoteca, un alquiler... Así que, lo que estás buscando de esa persona es que entienda que tú lo único que quieres quizá no sea hacerle rico, pero a lo mejor puede terminar de pagar el coche, o puede terminar de pagar la casa», apunta José, otro excomercial que dejó su trabajo un mes después de empezar al darse cuenta de la estafa de la que estaba formando parte.

«¿Y los ahorros para irnos de viaje?»

Así pensaron que se harían ricos José María, José Alberto y Antonio Jesús. Llegaron a perder 30.000, 63.000 euros y 167.000 euros, respectivamente. Los tres atendieron una llamada telefónica que les arruinó la vida. «Cuando pasa todo, tienes que confesarlo. Tu mujer, tus familiares te preguntan: 'Oye, ¿y los ahorros que teníamos para irnos de viaje? ¿O para comprar tal cosa?'. Y al final tienes que confesarlo«, asume José María.

Los tres denunciaron ante la justicia lo que les había ocurrido. «Y les voy avisando de una cosa: no crean que a ustedes esto nunca les va a pasar, porque de esa confianza también se aprovechan», advirtió Gonzo al inicio del programa. En esta entrega también participó Óscar Lago, ex inspector-jefe en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), unidad que lleva dos décadas investigando este tipo de delitos. Lamentó la dificultad de perseguir a los delincuentes por lo que, en muchos casos, las estafas quedan impunes y aseguró que «es imposible que los comerciales no sepan que están estafando a la gente».