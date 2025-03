El impactante nuevo rostro de Paola Olmedo tras una compleja operación de cirugía estética de 7 horas La exnuera de Carmen Borrego se ha sometido a una reconstrucción facial por «cuestiones médicas y no estéticas»

Impactante. Así se puede definir la transformación física de Paola Olmedo, conocida por ser la exnuera de Carmen Borrego. La ex de José María Almoguera, hijo de la colaboradora de Telecinco que ha participado en la última edición de 'Gran Hermano Dúo' y que ha mantenido un agrio enfrentamiento con su madre, ha sorprendido con su renovado rostro en la revista 'Lecturas', en la que relata cómo ha sido la compleja operación de cirugía estética a la que se ha sometido. «No me reconozco. Mi madre tampoco me reconoció», ha afirmado en la conocida revista.

Su cara ha cambiado por completo. La operación, que duró 7 horas y se realizó hace un mes, ha consistido en reposicionar los maxilares, tanto el superior como el inferior. Anteriormente, la empresaria, que regenta su propio salón de estética y belleza se sometió a un tratamiento de ortodoncia. La reconstrucción facial, realizada por tres médicos, ha sido muy complicada, tal y como ha relatado en la publicación.

Un mes a papillas y líquidos

Paola ha explicado que ha sido «algo médico, no estético» y que la cirugía se la ha realizado en la sanidad pública. «Mucho antes de los problemas digestivos tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años empeora y dejas de oír. O te operas o te quedas sorda», ha señalado.

La ex del nieto de María Teresa Campos ha pasado semanas sin poder ingerir alimentos. «Comía tan solo papillas y líquidos pues no podía mover la boca. La rehabilitación para poder volver a abrir y cerrar, algo tan sencillo, ha sido muy dolorosa», ha contado.