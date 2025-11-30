El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ilusión de Patricia Morales en la recta final de su embarazo: «Cuenta atrás»

La mujer de Iñaki Williams comparte una nueva publicación sobre su futuro bebé

E. C.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:36

Iñaki Williams y Patricia Morales están cerca de dar la bienvenida a su primer hijo en común. La mujer del capitán del Athletic afronta la recta final de su embarazo con ilusión. «Contando los días» compartía con sus seguidores junto a una foto de su vientre. Aproximadamente, saldrá de cuentas en un mes.

Fue a finales del mes de julio cuando la pareja anunció oficialmente que esperaban un bebé a través de un vídeo compartido en redes sociales. De esta manera, compartían la imagen de una ecografía sobre un bebé al cual están «deseando conocerte». «Celebrando la vida de esta manera tan bonita», celebraban.

Poco después, ella compartía una foto en la que desvelaba cuántas semanas llevaba embarazada, un total de 16. Han pasado cuatro meses desde entonces, por lo que afrontaría el último mes de embarazo. Desde que anunciase la buena noticia, Morales ha realizado varias publicaciones para celebrar la llegada de su primer hijo. «Lo mejor está por llegar», escribía Iñaki en la publicación de su mujer sobre su escapada a Biarritz, fotos junto a su perrito o de ropita de bebé.

Fue a finales de octubre. Iñaki y Patricia se casaron en la basílica de Begoña hace algo más de un año, en la ceremonia más mediática celebrada en Bilbao en los últimos años. Ambos se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia rodeados de familiares, amigos y muchos futbolistas del Athletic.

