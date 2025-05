Ilia Topuria saca los colores a Pablo Motos

A. Mateos Viernes, 9 de mayo 2025, 07:44 Comenta Compartir

Ilia Topuria fue el gran invitado de anoche en 'El Hormiguero'. El luchador cerró la semana de 'El Hormiguero' anunciando por sorpresa la fecha de su próxima pelea. Será el sábado 28 de junio, de madrugada, en el UFC 317 de la International Fight Week. Y se volverá a subir al ring como 'El Matador', nada de 'La Leyenda', aseguró anoche.

El hispano-georgiano tiene el objetivo de volver a ser campeón de la UFC entre ceja y ceja. Renunció a su título de peso pluma para subir de categoría -más peso- y a partir del 28 de junio comenzará su carrera hacia el combate por el título. Ese día se enfrentará a Islam Makhachev o Charles Oliveira, según confirmó el propio Topuria.

Ya en un terreno más personal, Pablo Motos desveló que en sus ratos libres comparte entrenamientos con Topuria. Son amigos y su complicidad traspasa la pantalla. Es un hecho evidente. Pero lo que no esperaba la audiencia anoche era ver a un Motos completamente muerto de la vergüenza ante los halagos de su entrevistado.

«He aprendido mucho de ti», le dijo Topuria a Motos cuando este contó que después de entrenar con el luchador se pasaba «dos días sin poderme mover». El presentador de 'El Hormiguero' giraba la cara sonrojado mientras Topuria insistía en sus elogios: «Es verdad. Yo ya te he dicho que hay que juntar varios estadios para juntar una mente como la tuya». Motos le agradeció sus palabras pero le pidió entre risas y con un leve murmullo que pasase a otro tema. Y así fue.

Topuria desveló que tiene grabada en su mente una frase que le espetó su padre. «Cuando el mundo conozca tu talento y vean lo que tienes, vas a revolucionar el deporte», le dijo en su día. No fue fácil sus primeros años: «Siempre estaba constipado, era flaco, con mocos. Nadie se podía imaginar que podría llegar a ser campeón del mundo. En mi familia, mi hermano siempre ganaba y yo perdía y mi familia me ofrecían otras cosas. Me decían: 'Ve a tocar el violín'. Yo, en cambio, decía: 'Darme un poco más de tiempo'». Y lo consiguió.