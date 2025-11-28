Iker Jiménez, el rey de la noche El presentador vitoriano consigue con 'Horizonte' ser el programa más visto en la franja del 'prime time', por encima incluso de Telecinco y 'Gran Hermano'

Muy pocos presentadores pueden crear un programa de cero, asumir que se emitirá en la cadena 'pequeña' de la casa (Cuatro) y convertirlo después en el más visto de la televisión en su hora de emisión. Iker Jiménez lo logró este jueves por la noche con 'Horizonte', un espacio que nació en la época del Covid y que ofrece una tertulia con más temas de actualidad que su hermano mayor 'Cuarto Milenio', el otro programa que el vitoriano presenta en Cuatro junto a su mujer Carmen Porter.

Los datos de las audiencias de anoche, ofrecidos por Kantar Media, indican que 663.000 espectadores de media siguieron el programa de 'Horizonte'. Una cifra que se elevó hasta los dos millones por momentos. Este registro supone el récord de la presente temporada para el programa y el segundo mejor registro del año.

Los números que dejó anoche el espacio de Jiménez son impresionantes. Superó con creces a la competencia -La 1, Antena 3 y La Sexta- e incluso venció a Telecinco, la cadena principal de Mediaset. Este viernes hay sensaciones encontradas en el grupo audiovisual. Mientras el 'producto Iker Jiménez' luce en Cuatro, el que fuera el reality estrella de Telecinco, 'Gran Hermano', se desinfla a un ritmo preocupante. La gala de 'GH' apenas reunió a 606.000 espectadores, un 11% de los televidentes que estaban conectados a la televisión anoche. Y aunque fue la segunda opción más vista enla franja del 'prime time', el reality anota un nuevo mínimo y se encamina a un final acelerado.

El triunfo de Iker Jiménez también se explica por la pobre programación ofrecida en las dos cadenas más vistas del momento. La 1 optó por un refrito de 'Futuro imperfecto' tras la baja de Andreu Buenafuente y Antena 3 optó por emitir un nuevo capítulo de 'La Encrucijada'. Ambas opciones se quedaron lejos de 'Horizonte'. Reunieron a casi 600.000 espectadores de media y cedieron casi tres puntos respecto a las opciones emitidas en Mediaset -Telecinco y Cuatro-.