Iker Casillas pasa el mal trago del robo de sus relojes con una amiga muy conocida en Onlyfans El portero es fotografiado junto a una modelo en Sevilla y Córdoba, donde estuvo el fin de semana

A.M. Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:05 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero tomasen caminos separados en sus respectivas vidas, el portero internacional ha sido protagonista de la prensa rosa en numerosas ocasiones. Al deportista le han echado novias y 'amigas' especiales cada pocos meses. Y la última es una conocida modelo de Onlyfans.

Según desvela la revista 'Diez Minutos', el exfutbolista y la joven se conocen desde hace un año y hace diez días pasaron el fin de semana en tierras andaluzas, donde reside la joven.

Ella se llama Ana Belén, es natural de Córdoba, tiene 38 años y es entrenadora personal. Además de su trabajo también obtiene ingresos por su papel como influencer en el mundo del fitness, donde ha sido subcampeona en las categorías de Bikini Novice y Bikini Senior. En Onlyfans, donde ejerce como modelo, atrae a sus clientes con descripciones como «si te gusta la sensualidad con elegancia, la sutileza y la feminidad con glamour, sin duda este es tu espacio».

Ampliar

La revista fotografió al portero y a la joven en Sevilla y al día siguiente en Córdoba, donde Casillas llegó con una maleta y se quedó a pasar el día en casa de su amiga.

Sin embargo, el guardameta desmiente esta información y aclara en su perfil de Instagram que Ana Belén es solamente su entrenadora personal. Además aporta fotografías en diferentes escenarios junto al que supuestamente es el marido de ella.

Iker Casillas vive unos días muy difíciles. La Policía Nacional detuvo a la empleada del hogar y al al vigilante de seguridad que trabajaban en su casa como principales sospechosos de robarle hasta cinco relojes de lujo valorados en más de 200.000 euros. Ambos trataban de huir del país cuando fueron interceptados. La mujer llevaba varios años dedicándose a las tareas de limpieza de la mansión, mientras que el hombre formaba parte del equipo de seguridad privada de la propia urbanización. Además, se ha conocido que ambos mantienen una relación sentimental.