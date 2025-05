Ibai Llanos prueba la pizza más cara del mundo: «Me han timado»

B. V. Jueves, 15 de mayo 2025, 19:37 Comenta Compartir

El precio de una pizza varía, fundamentalmente, por la materia prima utilizada. Si los productos que se echan sobre la masa son de alta calidad, el precio aumenta. Hasta ahí todo es normal. Pero, ¿se imaginan una pizza con trufas, caviar y hojas de oro comestibles de 24 kilates? Pues es real. La despachan en Industry Kitchen, en Nueva York, y cuesta la fiolera de 2.700 dóalres, es decir, 2.400 euros.

Esta pizza ostenta un record Guinness al ser la más cara disponible a la venta en cualquier comercio. El famoso streamer Ibai Llanos la ha probado. No obstante, para el vizcaíno, a simple vista, «no tiene buena pinta». La prueba y afirma que está buena. «Cada porción cuesta 300 euros». Ibai bromea con sus seguidores: «Dadme a 'like' para compensar lo que me ha costado este vídeo». costado este vídeo.

A Ibai «sorprendentemente» le ha gustado la pizza. Sin embargo, es rotundo si repetiría. «No, me han timado»:

Para hacerse una idea de los alimentos que incluye la pizza, incluye caviar Ossetra del Mar Caspio. Una lata de 100 gramos de este producto cuesta 370 euros en un supermercado gourmet. Además, la masa está hecha con tinta de calamar negro, y está cubierta por queso Stilton blanco del Reino Unido.

Por otra parte, Ibai sigue con su cambio físico. Tras varios intentos fallidos en el pasado, el vizcaíno ha conseguido dejar atrás los malos hábitos y abrazar un estilo de vida saludable. Así, en varios meses de duro trabajo en el gimnasio y buena alimentación, el streamer ha perdido más de 50 kilos.

«Han pasado casi 11 meses desde que empecé el cambio físico. El próximo mes se cumple un año. Cientos de entrenamientos. Cientos de paseos. Cientos de kilómetros recorridos que han cambiado mi salud para siempre. Hace 11 meses dormía con mascarilla y con los profesionales diciéndome: 'Ibai, ten cuidado, tienes que cambiar'», explicó en su Instagram.