El espectacular cambio físico de Ibai Llanos: ya está a menos de diez kilos de lograr su objetivo

Ibai Llanos dio a conocer hace unos días la lista de participantes que lucharán en La velada del año V, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Pero antes, el conocido streamer bilbaíno se enfrenta a una nueva aventura. El influencer se va a encerrar en una casa junto a seis amigos durante siete días, al más puro estilo 'Gran Hermano'.

De esta forma, se pondrán en la piel de «jugadores profesionales de videojuegos, con sus rutinas y entrenamientos. Cenaremos, comeremos, mearemos y dormiremos en directo. Tendremos a entrenadores profesionales que nos van a enseñar cómo mejorar, psicología deportiva y todas las rutinas que siguen los mejores jugadores del mundo», explica.

A pesar de estos ambiciosos proyecto que requerirán el cien por cien de la atención del creador de contenido, este no cesa en su empeño por alcanzar su mejor forma física. Un reto que comenzó hace más de ocho meses. Según ha publicado en sus redes sociales, en todo este tiempo ha perdido 60 kilos y le quedan 10 para alcanzar su objetivo. «Ahora estoy por debajo de los 110 kilos», escribe en sus stories de Instagram junto a una imagen de la báscula, que concretamente marca 109.9 kilos.

Ibai baja de los 110 kg tras perder más de 60 kg desde su peso máximo de 170 kg.



Está a menos de 10kg de su objetivo del cambio físico. pic.twitter.com/3z4lCkKF07 — Javi Oliveira (@javioliveira) March 16, 2025

«¿A quién coño le apetece un domingo hacer esto? Dios santo de mi vida», apunta Llanos, visiblemente cansado, mientras continúa caminando en la cinta. «No hay mejor sensación que haber terminado ya, que esto se acabe». Ibai muestra a diario en sus redes sus avances y los hábitos saludables que ha adquirido, con la ayuda de su entrenador personal Valen Colominas.

El conocido influencer lleva un estilo de vida más activo y ha conseguido disfrutar de nuevas experiencias. Una de las que le ha dejado una huella especial fue su visita a Port Aventura, donde pudo subirse a todas las atracciones. «Yo era el típico que acompañaba a la gente y esperaba abajo con las mochilas. Siempre ponía de excusa que no me gustaba, que lo pasaba mal o tenía miedo. Realmente era porque no cabía en ninguna. Las atracciones no están hechas para gente con obesidad», reconoció.