Ibai Llanos y su abuelo disfrutan de uno de los mejores asadores de Euskadi: «El plato más caro que he probado nunca»

Hace unos meses, Ibai Llanos compartía uno de sus videos más especiales. El streamer bilbaíno regresó al caserío de su abuelo Pedro en Nabarniz, una pequeña aldea muy cerca de Gernika, donde vivió gran parte de su infancia. Así, los seguidores del popular influencer pudieron conocer a una de las figuras más importantes para él: «mi aitxitxe».

Ahora, abuelo y nieto se han vuelto a juntar para vivir una experiencia gastronómica por todo lo alto. Han visitado el Asador Etxebarri, en Axpe (Bizkaia), recientemente nombrado como el segundo mejor restaurante del mundo en la lista '50Best' y que ha revalidado por tercer año consecutivo el premio de 'Top of the Tops' que otorga la Guía Macarfi. «Mi abuelo es la persona que me ha educado, que me ha criado y, además, nunca ha comido en un restaurante con estrella Michelin». Oier, hermano de Ibai, tampoco se quiso perder el extenso menú degustación de 280 euros.

En un principio Pedro, de 77 años, confesó estar algo preocupado porque «a él le gusta la comida de caserío», comentó su nieto. La cosa empezó bien. Chorizo casero con carne magra de Joselito y tostadas de anchoas de salazón, seguido de mozzarella de leche de búfala recién ordeñada con rúcula. Con los primeros platos, los comensales se quedaron encantados, el problema llegó con las gambas de Palamón, «que a mi abuelo no le gustan. No sabe lo que se está perdiendo», afirmó Ibai. «Las gambas no me gustan ninguna», confirmó el aitite.

La propuesta continuó con una crema de corales de erizo con suero de mantequilla y aceite de algas marinas. «Está buenísimo. Divino», valoró Pedro. Berberechos a la brasa con guisante de lágrima del Maresme, marzuelos con cebolla perla y algas, alcachofas a la brasa, besugo y talo con chorizo a la brasa. Sobre esta última receta, Pedro sugirió «empezar a hacerla en casa». A continuación, decidieron incorporar al menú las angulas, a 180 euros el plato. «La textura es rara, pero el sabor estupendo», contó Ibai. «Es el plato más caro que he probado nunca», añadió.

Llegó el momento estrella: la chuleta de vaca rubia gallega con 10 años de edad y 38 días de maduración. «Tenemos muchas expectativas porque somos muy de carne», afirmó el streamer. Minutos después, los tres se deshicieron en halagos: «Qué espectáculo, brutal, la mejor que he probado nunca...».

Para rematar, los postres. Helado de leche reducida a la brasa con infusión de remolacha, suflé de dos chocolates, tartaleta de pera y flan de queso. Finalmente, la cuenta salió po un total de 1.784 euros, «Es el restaurante más caro al que he ido en toda mi vida», dijo el creador de contenido y afirmó que «ha sido una barbaridad, lo he disfrutado muchísimo. Calidad increíble y experiencia de diez».