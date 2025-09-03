La humorista vizcaína que no seguirá en 'La Revuelta' El programa de David Broncano regresa el próximo lunes y lo hará con novedades en su equipo de colaboradores

La humorista getxotarra Valeria Ros no continuará como colaboradora de 'La Revuelta' la próxima temporada. Sus apariciones en el programa fueron contadas en los últimos meses del curso pasado y, según desvela 'El Confidencial digital', ha sido el propio equipo de Broncano quien ha decidido el cese de la colaboración. A Ros, eso sí, se la podrá ver por ahora en la televisión pública en la nueva edición de famosos de 'Masterchef', que se emite desde el lunes en La 1.

No le han ido bien las cosas a la humorista en el último año. Cuando comenzó 'La Revuelta' y Broncano le invitó a colaborar con el programa, ella se vio obligada a decidir entre continuar en 'Zapeando', el espacio de humor que se emite en la competencia (Atresmedia), o marcharse a TVE. Y optó por lo segundo. Lo contaba hace un año en uno de los primeros programas de 'La Revuelta'. «Bueno es lo que hay, hay que atravesar baches en la vida y tirar para adelante», confesaba, en parte, dolida por verse obligada a «elegir».

Pero a pesar de declarar su amor en público por 'La Revuelta', una parte de los fans del programa dificultaron mucho su adaptación al espacio de Broncano. No llevaba ni un mes en antena cuando decenas de usuarios en las redes sociales salieron a criticar abiertamente la sección de Ros en 'La Revuelta'. Algunos telespectadores aseguraron que la humorista getxotarra «no tiene gracia» y que provoca la «subida de la audiencia de las hormigas». Ros salió a contestar a los críticos.

Su polémica con 'Zapeando' y 'La Revuelta' se produjo después de su salida por sorpresa de 'Akelarre' (ETB). La getxotarra presentó su primera temporada, siendo uno de los platos fuertes en la cadena pública vasca. Sin embargo, tras el verano, en su segunda temporada, el espacio, que ya no se emite, pasó a estar presentado por Tania Llasera, Nerea Garmendia y Ane Goitia. Valeria desapareció y después explicó que fue ella quien tomó la decisión de salir.