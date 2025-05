La humorista vizcaína que participará en la décima temporada de 'MasterChef Celebrity'

Silvia Osorio Miércoles, 7 de mayo 2025, 12:27 Comenta Compartir

'MasterChef Celebrity 10' tendrá representación vizcaína. La humorista getxotarra Valeria Ros es una de las aspirantes confirmadas para la décima temporada de la versión con famosos del talent culinario de TVE. El programa ha desvelado el plantel definitivo de 'celebrities' que pugnarán entre fogones por el primer premio. Este lo completan Alejo Sauras, Charo Reina, José Manuel Parada, Mariló Montero, Masi Rodríguez, Jorge Luengo, Valeria Vegas, Torito, Rosa Benito, Juanjo Bona, Mala Rodríguez, Miguel Torres, Necko Vidal, David Amor y Soraya Arnelas.

Valeria Ros encara así un nuevo proyecto tras abandonar La Sexta -se dio a conocer en 'Zapeando'- para formar parte del elenco de colaboradores de David Broncano en 'La Revuelta'. La cómica vizcaína no es una asidua y, de hecho, sus apariciones se han reducido en los últimos meses, si bien no se conocen los motivos.

Valeria López-Tapia Velasco -su nombre real- es también guionista, locutora, presentadora, escritora y monologuista. Sus primeros pasos como humorista los dios programa 'Central de cómicos' de Comedy Central. Después de colaborar en varios programas de La Ser y La 1, en 2019 aterrizó en 'Zapeando', en La Sexta, donde aumentó su popularidad.

En 2023 fichó por ETB-2 donde presentó el programa 'Akelarre', que no caló hondo en la audiencia. Tras la primera temporada, la getxotarra abandonó el proyecto, pero el programa continuó con Tania Llasera, Nerea Garmendia y Ane Goitia como maestras de ceremonias, si bien no continuó en parrilla demasiado tiempo. Valeria, que es madre de una hija, también ha participado en 'Tú cara me suena', de Antena 3, y actualmente, protagoniza el espectáculo 'Doctora amor', que se representa en el Teatro Reina Victoria de Madrid todos los viernes hasta el 30 de mayo.