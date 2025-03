La historia de Fiona Pinar, la atleta paralímpica que se clasificó para los Juegos a los ocho meses de perder el pie

Gabriel Cuesta Lunes, 24 de marzo 2025, 22:52 Comenta Compartir

David Broncano puso el foco en una historia de superación este lunes en 'La Revuelta'. Fiona Pinar (Ripoll, 2003) sufrió hace tres años un accidente que cambió su vida. Estaba esquiando en la estación de esquí de La Molina con dos amigas. Eran esquiadoras experimentadas, pero ella perdió el control en una pista completamente helada y de bastante dificultad. Sufrió una grave caída, estuvo un tiempo en coma y tuvo que ser operada siete veces. Tres bypasses, venas y arterias de otra pierna... Pasó 41 días en el hospital, pero no quedó otra que finalmente amputar el pie.

Al menos consiguió salvar la rodilla y tan solo ocho meses después de perder la extremidad, se clasificó para los Juegos Olímpicos de París como velocista. Nadie había conseguido tal adaptación en un periodo tan corto de tiempo. Terminó séptima, lo que otorga diploma olímpico, en los 200 metros T64. A los tres meses de empezar a correr, en su debut en una competición, fijó el récord de España en los 100 metros.

A Broncano le regaló su dorsal de los Juegos y todos los pares de zapatilla que le sobran de su pie izquierdo, el amputado, ya que la prótesis para correr es diferente a la de caminar, por lo que solo necesita el par derecho. «Se quita y se pone muy rápido», se asombraba Broncano cuando ella le mostraba cómo era la que usa para caminar.

Se mueve muchísimo mejor que Ponce bailando #LaRevuelta pic.twitter.com/8nk8DnYvCE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2025

Broncano leyó su historia en un periódico deportivo y decidió dar visibilidad a su historia. Reconoció Pinar que volvió a esquiar tras el accidente. «Vaya disgusto tu madre», bromeaba el presentador. «yo el miedo lo utilizó como motivación. Para que no me quede la espina clavada. No he estado nunca mal por la pierna. Lloré diez minutos con mis padres... Es lo que hay», explicaba la invitada. Fue entonces cuando se marcó el reto de ser atleta olímpica, aún en la UCI.

Ampliar Fiona Pinar en los Juegos de París. Agencias

«Muy ambiciosa», apuntaba Broncano un poco jocoso antes de ponerla por las nubes. «Me imagino a los médicos escuchándote». «Lo visualicé con mi madre y cuando iban pasando los días pensé qué deporte podría hacer antes que cualquier otro. Ya había hecho natación, empecé con CrossFit, pasé al atletismo... Y me lancé», desgranó la deportista.