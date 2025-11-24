El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Chule, Toni y Sulami, protagonistas de 'Ciudad sin sueño'.

De la chatarra al cine: la historia de los tres 'nuevos' actores gitanos de la Cañada Real que visitan a David Broncano

Chule, Toni y Sulami, protagonistas de la película 'Ciudad sin sueño', han acudido este lunes a 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:40

David Broncano arrancó la semana recibiendo a tres actores no profesionales del asentamiento de la Cañada Real. Acogió en el teatro Príncipe a a Toni (Antonio Fernández), Sulami y 'Chule', (Jesús Fernández), protagonistas de la película 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo Galoe. «Os conocíais del barrio», se sorprendía el cómico al conocer su historia. Llevan seis años sin luz, tirando de linternas y generadores de gasolina. Algo que afecta a 4.500 vecinos, más de 1.800 menores. «Algún año habrá que hacer algo», reivindicaba el conductor de 'La Revuelta'

La mujer, Sulami, comenzó la ronda de regalos para poner en valor la «etnia gitana y lo que representa: arte orgullo y flamenco». Entre ellas, Chule le obsequió con una vara gitana. Y el pequeño, Toni, una lámpara portátil para mostrar la realidad por la falta de electricidad. «Curiosamente, en el apagón vosotros teníais luz».

La cinta cuenta la historia de Toni, que vive en este asentamiento irregular, el más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de su familia de chatarreros, los derribos se acercan y su abuelo se niega a marcharse pese a las penurias de vivir en esa zona. Rodada en el sector 5 y el sector 6 de la Cañada, ha sido premiada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. «Nos están diciendo que les está gustando mucho», ensalzaba Chule.

«Ha sido recibida muy bien también por los payos y todas las etnias. Estoy muy orgullosa. No es solo cuestión de la electricidad, nos hacemos ver nosotros como personas», añadía Sulami. Internet no hay. «No se puede meter en TikTok. Un vídeo o dos como mucho...», explicaba el más joven. Y aclaraba: «No es un documental. Está basada en hechos reales, pero es una historia de ficción». «Teníamos guión, pero no lo leimos. Hicimos las escenas sin tener que memorizarlo gracias a la ayuda de Guillermo», desvelaba ella.

Todavía no se han hecho a la idea de verse en la gran pantalla. «Me veo raro con ese aspecto», confesaba Toni. Chule, en cambio, se veía «bien». «Como siempre». «Nos seguimos manteniendo en el negocio de la chatarra después de la película», detallaba. El chaval hasta se atrevió a lanzar un mensaje a Antonio Banderas. «Tienes que verla. ¡Somos tocayos!», pedía Toni.

Cerró con las preguntas clásicas. «Os las tengo que hacer, perdón». ¿Dinero en el banco? Chule se reía porque no tenía «ninguna cifra en mente». «Ni un duro. Me lo he gastado todo». A Toni, como es menor, no le hizo la del sexo. «Me separé», señalaba con tan solo 17 años. «Vas muy fuerte, eh», se reía Broncano. Tampoco la del dinero porque lo gestionan sus padres. «Me compré una moto y una cadena de oro», acertó a enumerar. Sulami se mojó solo con el dinero también. «Cero».

