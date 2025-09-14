La hija recién nacida de Rita Maestre recibe el alta tras dos semanas en la UCI: «Dejó de respirar en mis brazos»

A. Mateos Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

La portavoz del grupo municipal Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, anunció anoche en sus redes sociales que su hija recién nacida ha estado dos semanas ingresada en la UCI pediátrica del del Hospital 12 de octubre. «A los dos días de nacer y, cuando afortunadamente aún estábamos en el hospital, nuestra hija sufrió dos apneas seguidas; la primera vez dejó de respirar en mis brazos», ha desvelado Maestre, que ya se encuentra en su domicilio junto a su hija. Los médicos le han dado el alta «tras muchos días de pruebas» y «con mucho seguimiento y monitorización en casa». Los pediatras concluyen que «detrás del fallo no hay una causa patológica sino el error puntual de un cerebro aún inmaduro».

La pequeña, la segunda hija de la pareja, nació el pasado 29 de agosto en el Hospital 12 de octubre. Aún estaba ingresada en el hospital cuando sufrió las apneas. Desde entonces, los amigos y familiares se han volcado con la pareja. «Agradecer a nuestras familias y amigas y amigos, por sostenernos, por cuidar de nuestra otra hija y por llenar con tuppers de comida casera las muchas horas de espera en la habitación...»

Maestre también ha tenido unas palabras para el «extraordinario» equipo médico a quienes «nunca podremos agradecer suficiente su profesionalidad y su calor humano». «A las profesionales, doctoras, enfermeras, auxiliares (y digo LAS porque el 95% de las profesionales de neonatología que nos han tratado eran mujeres), que no puedo citar con nombre porque son muchas, pero ellas saben: gracias, gracias y mil veces más gracias».

La concejala del Ayuntamiento de Madrid, que no retomará sus funciones hasta el mes de enero, ha concluido su post en las redes sociales con una reivindicación de la sanidad pública. «Es un logro civilizatorio y una conquista social de la que enorgullecernos, que defender con uñas y dientes y que ampliar y mejorar», señaló mientras trataba de desmontar la reflexión liberal de «el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente». «No es cierto. Solo un millonario podría pagar la hospitalización durante meses de un bebé de 27 semanas. (...) Había 40 bebés ingresados en la UCI a la vez, y allí no había ningún millonario. En España ni millonarios ni deudas: garantizamos entre todos, con nuestros impuestos, que cada bebé que nace tiene un equipo de neonatólogas, neumólogas, neurólogas, cardiólogas, enfermeras, auxiliares, celadoras, asesoras de lactancia, dedicadas al 100% a cuidarle y curarle».

