La hija mayor de Melendi resulta herida en una pelea en una discoteca

Leire Moro Miércoles, 5 de marzo 2025, 19:30 | Actualizado 20:22h.

Carlota Melendi, la hija mayor del cantante asturiano, ha querido compartir con sus seguidores cómo salió herida de una pelea en una discoteca y cómo ese suceso le ha cambiado la forma de ver la vida. La joven, de 19 años, se ha ido haciendo un hueco en el mundo de la moda y las redes sociales, donde triunfa con su contenido en TikTok.

En uno de sus últimos vídeos, Carlota explicó cómo una noche de fiesta se convirtió en una pesadilla al verse afectada por un altercado que nada tenía que ver con ella. Según ha contado la influencer, mientras estaba en un reservado, se produjo una pelea entre varias personas y, en el transcurso de la discusión, uno de ellos lanzó una copa que impactó directamente en su cara.

@carlotamelendiiii Olvidar mi cara de no haber dormido nada jajajajjaja ♬ sonido original - carlotamelendiiii

«Os voy a hacer un 'story time' de lo que tengo en la nariz. Estábamos en la discoteca, en el reservado, y de repente unos chicos empezaron a pelearse. En medio del altercado, uno lanzó una copa y me dio de lleno», relataba con naturalidad. Como consecuencia del impacto, la creadora de contenido sufrió una herida en la parte baja de la nariz que, según explicó, tardará un par de meses en curarse por completo.

Sin querer dramatizar en exceso, porque reconoce que sus heridas no son «tan graves», ha querido sacar una reflexión positiva de lo ocurrido. «Me he quejado muchas veces de mi nariz y justo me ha pasado esto. Ahora pienso que nunca más volveré a quejarme», comentaba con humor. Además, quiso recordar a sus seguidores la importancia de valorar lo que tienen y no dar las cosas por sentadas.

