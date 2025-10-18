La hija de Antonio Banderas ya ha dado el «sí quiero» en Valladolid: «Ha habido lagrimillas»

Johana Gil Sábado, 18 de octubre 2025, 21:18 | Actualizado 22:06h. Comenta Compartir

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas, y Alex Gruszynski ya han dado el sí quiero en abadía en Valladolid. La boda se ha celebrado en total privacidad, después de haber blindado durante toda la jornada las inmediaciones del Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero.

Tras la esperada ceremonia, el actor español ha salido a saludar y brindar con los periodistas y vecinos que desde primera hora del día hacían guardia junto al acceso a la finca. «Ha habido lagrimillas», porque los novios «se conocen desde los cuatro añitos, es una relación de 25 años», ha mencionado el malagueño, según indica el periódico El Norte de Castilla.

El enlace, ha reunido a numerosas figuras del mundo del cine y la cultura, entre ellas Don Johnson, exmarido de Melanie Griffith y padre de Dakota Johnson, quien también estuvo presente. Según ha informado la revista ¡Hola!, también se han dejado ver las hijas del expresidente estadounidense Barack Obama, Malia y Sasha, y Trudie Styler, esposa del músico Sting. Al final se ha descartado que Chris Martin, el vocalista de Coldplay, y expareja de Dakota Johnson acudiera esta tarde.

El padre de la novia ha compartido algunas impresiones sobre el multitudinario evento, al que ha calificado de «elegante y muy emotivo». Ante la curiosidad extendida del porqué ese lugar, ha explicado que la decisión tiene raíces personales y familiares.

Ampliar Un autobús trasladó a los invitados a la Abadia Retuerta en Sardón de Duero EFE

El intérprete ha recordado que años atrás visitó este enclave durante un recorrido por España junto a un grupo de amigos, y quedó impresionado por la belleza del lugar. Esa experiencia dejó huella y, tiempo después, su hija la recuperó revisando fotografías familiares. En una de esas imágenes apareció la iglesia del antiguo monasterio, del siglo XII, lo que reavivó el recuerdo y sirvió como inspiración para la elección final. «Stella tenía claro que quería casarse en España», ha señalado Banderas, destacando que el entorno, el carácter histórico del complejo y la posibilidad de acoger a un número elevado de invitados influyeron de forma decisiva.

Durante el improvisado brindis, también ha agradecido el trabajo de todas las personas involucradas en la organización y el trato recibido por parte de los pueblos de la zona. Incluso se ha repartido comida entre los reporteros allí presentes, a través del personal de seguridad.

La finca, rodeada de viñedos y equipada con helipuerto, fue protegida por un amplio dispositivo de seguridad tanto privado como público. A petición de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, se reforzaron los controles en los accesos al complejo, situado a escasos kilómetros de la carretera N-122.

Durante el fin de semana, el lugar—que dispone de apenas una treintena de habitaciones— ha sido ocupado casi en su totalidad por la familia Banderas-Griffith y sus allegados. El resto de los invitados se ha alojado en establecimientos próximos, como el monasterio de Santa María de Valbuena, donde ya el viernes por la noche se celebró un acto previo a la boda.