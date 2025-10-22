El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ireland Baldwin, junto a sus padres, Alec Baldwin y Kim Basinger EP

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, relata su «solitaria infancia»

A punto de cumplir 30 años ha roto lazos con su familia al darse cuenta de «lo tóxicas que son esas personas»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Este jueves 23 de octubre, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, cumplirá 30 años. Con motivo de esta fecha ha reflexionado en su blog sobre su vida y ha recordado su «solitaria infancia» al hablar de su familia «narcisista» y «tóxica». Al acercarse a la treintena «siente mucho menos peso» sobre sus hombros, una libertad que atribuye a haber dejado atrás «la necesidad de seguir cargando con los miembros narcisistas, poco fiables y adictos de mi familia, a quienes creía que necesitaba en mi vida».

«Crecí sin mis padres en casa y sin hermanos a los que recurrir. A veces tuve una infancia solitaria, por lo que crecí sintiendo que necesitaba ganarme a ciertas personas de mi propia familia», ha explicado. «Por alguna razón, su aprobación y sus elogios eran importantes para mí», ha evocado.

Ahora, todo eso ha cambiado, después de darse cuenta de «lo tóxicas que son estas personas». «Así que entro en la treintena con la certeza de que así es como se rompen estos ciclos. Mi hija no tiene por qué conocer a estas personas y yo puedo protegerla de ellas. Puedo hacer todo lo posible por construir mi propia idea de familia, pieza a pieza. Y mostrar cómo se trata una familia de verdad», ha zanjado celebrando su liberación y dando la bienvenida a la nueva década.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  4. 4 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  6. 6 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  7. 7

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 Las ocho mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, relata su «solitaria infancia»

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, relata su «solitaria infancia»