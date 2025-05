Hiba Abouk relata su experiencia más trágica en un avión: «Se estaba quemando y se oían lloros...»

A. Mateos Martes, 6 de mayo 2025, 07:34 Comenta Compartir

Hiba Abouk y Belinda Washington abrieron anoche la semana de invitados en 'El Hormiguero' con una carta de presentación de su nuevo proyecto televisivo, 'Eva & Nicole'. La serie, que ya estaba disponible en Atresplayer, se estrena por primera vez en abierto este jueves en Antena 3. En el cartel aparecen nombres de renombre como Belén Rueda o Daniel Écija.

Dos de sus protagonistas desgranaron ayer los detalles más llamativos del rodaje de este drama de intriga ambientado en la Marbella de los 80 y que narra la rivalidad entre dos poderosas mujeres. «Tiene muchísima acción, mucha fiesta, mucho lujo, mucho drama… Y la pareja que forman Belinda y Belén (Rueda) es espectacularmente cómica», contaba Abouk. Aquellas fiestas eran reales y tenían invitados de la talla de Charlton Heston, Gina Lollobrigida, Liza Minnelli, Lola Flores… «Ahí, si no estabas invitado, no eras importante. Había gente que incluso pagaba por estar en esas fiestas, porque si no, pues no estaban en el top», aseguraba Washington.

Motos quiso saber si se celebraban orgías en aquellas fiestas multitudinarias y como respuesta se llevó un vacile de la británica. «Yo he estado en más de una», apuntaba antes de ponerse seria y reconocer que en aquellos eventos «había cuartos oscuros, drogas, trapicheos…».

Entre detalles del rodaje, Abouk desveló una anécdota que le ocurrió durante un viaje en avión que le dejó traumatizada. Ella se dirigía a Madrid desde París, donde residía en aquel momento. Lo que parecía un vuelo rutinario se convirtió en un gran susto con aterrizaje de emergencia incluido. Y aquello aún le persigue. «Fue una experiencia rara. Viajo un montón, pero cada vez lo hago con más miedo», sostuvo.

El vuelo aterrizó de emergencia en Burdeos y Abouk no podrá olvidar lo que sucedió durante aquellos eternos minutos desde que el avión descendió de forma imprevista y ella pudo pisar tierra. «Aterrizamos mal. Empezaron a entrar bomberos... se estaba quemando el avión», narra aún angustiosa. «Hubo un silencio sepulcral en el avión. Se oían lloros...», relató.

La anécdota dejó mal cuerpo a Motos y al resto de espectadores. Incluso se vio una Abouk emocionada, que aún recordaba aquello como si de nuevo se estuviese repitiendo. El presentador, con mucha soltura, logró dar un giro de guion y recuperar la sonrisa de su invitada.