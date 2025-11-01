Heidi Klum impacta con su disfraz en la fiesta de Halloween más famosa La modelo alemana se visitó de medusa, con su cuerpo y rostro cubierto por completo con escamas y un nido de serpientes en movimiento como tocado

Silvia Osorio Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

Su disfraz es uno de los más esperados en Halloween. Y su fiesta, una de las más famosas del planeta. Heidi Klum ha vuelto a romper todos los esquemas en el sarao que celebró este viernes en en el Hard Rock Hotel de Nueva York con motivo de la noche más terrorífica del año. Irreconocible, una transformación sin igual. La modelo alemana impactó al personal disfrazada de medusa, con su cuerpo y rostro cubierto por completo con escamas y un nido de serpientes en movimiento como tocado.

La que fuera uno de los ángeles de 'Victoria Secret', una auténtica estrella en Estados Unidos, es una de las precursoras de las fiesas de Halloween en la Gran Manzana. Se trata de una tradición que nació en el año 2000 de su empeño por orgnaizar festejos de Halloween en la ciudad de los rascacielos, que en aquella época apenas había.

Klum posó en la alfombra roja ante los medios y reveló que su espectacular transformación duró un total de nueve horas. De hecho, en sus redes, horas antes del festejo, mostró el proceso al ritmo de la nueva canción de Rosalía, 'Berghain'.

En las imágenes se ve cómo le colocan los colmillos, las lentillas, el corsé o las escamas verdes por todo el cuerpo, una verdadera obra de arte a cargo de Mike Marino, un experto en efectos especiales, con la que ha conseguido sorprender de nuevo.

En ocasiones anteriores se ha disfrazado de pavo real, de gusano, de mujer biónica, de chimpacé... La lista es larga. Este año Klum ya había advertido que su disfraz de este año iba a ser «extradesagradble».

«Un personaje icónico y misterioso»

«Medusa siempre me ha parecido un personaje verdaderamente icónico, misterioso y feroz a la vez. La leyenda de que convertía a los humanos en piedra ha fascinado al público durante siglos. En los museos, innumerables pinturas y esculturas representan su poder inquietante, lo que demuestra lo aterradora y cautivadora que sigue siendo», explicó la 'top model' a Vogue.

A la fiesta acucieron otros personajes famosos. Entre ellos, Tom Kaulitz, su esposo y guitarrista del grupo Tokio Hotel, que apareció como un guerrero de piedra.