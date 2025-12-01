Hallan el cadáver de la influencer Stefanie Pieper en una maleta abandonada tras ser asesinada por su exnovio La joven llevaba desaparecida desde el pasado 23 de noviembre

S. O. Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

Stefanie Pieper, influencer australiana de 31 años, ha fallecido tras ser asesinada por su expareja. El cadáver de la joven, que llevaba desaparecida desde el pasado 23 de noviembre, ha sido hallado en una maleta enterrada en un bosque de Eslovenia.

Según informa el diario austriaco 'Kronen Zeitung', su exnovio Patrik M., un portero de discoteca de origen esloveno de la misma edad que Pieper y con quien había mantenido una relación intermitente, confesó el asesinato.

Al parecer, su expareja estranguló a la creadora de contenido, muy conocida por sus consejos sobre moda y belleza, y posteriormente escondió su cuerpo en el interior de una maleta y lo dejó en un bosque. Tras su confesión, el asesino confeso dirigió a los detectives hasta el sitio donde ocultó sus restos.

Más implicados en el crimen

La familia de Stefanie fue la que dio la voz de alarma a la Policía después de que no contestara a los mensajes y llamadas a su móvil y de que no acudiera a una sesión de fotos. La policía, al entrar en su apartamento, encontró restos de sangre en el marco de una puerta y a su perro. Fuera del piso los investigadores encontraron el móvil tirado en unos arbustos. El padrastro y el hermano del acusado también han sido detenidos. La investigación continúa abierta.