El guiño de la reina Letizia a Bárbara Goenaga con sus pendientes 'rayo'

La Familia Real ha optado por ofrecer una imagen de unidad en los Premios Princesa de Asturias y ellas han apostado por el traje sastre

A. Mateos y J. M. Puga

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:17

La Reina Letizia lució ayer en la recepción de los Premios Princesa de Asturias unos pendientes diseñados por Bárbara Goenaga. Una joya en forma de rayo y muy discreta que apenas se distingue. Nada que ver con el 'look' que ofreció en la gala de la tarde-noche, donde se recogió el pelo para enseñar otros pendientes, más abultados que los de la diseñadora vasca.

No es la primera vez que Letizia luce una joya diseñada por Goenaga. En este caso ayer se puso unos pendientes en forma de rayo que en su página web se venden a 970 euros. La diseñadora sacó al mercado esta pieza hace ahora casi dos años y explicó por qué escogió la forma del rayo para su nueva obra: «El rayo siempre ha sido un símbolo fundamental en mi marca. Ahí va 'iconic rouge', con rayos grandes y pequeños, en oro amarillo 9kt y rubí natural, hecha a mano y 'made in Spain'».

En la página web de la diseñadora se pueden encontrar otros pendientes que la Reina Letizia ha lucido en otras ocasiones. Unos 'Rita-Topacios' y unos 'Gaua' valorados en 860 euros los primeros y 390 estos últimos.

Las tres mujeres de la Familia Real optaron ayer por el traje sastre, que se puede lucir en todas las estaciones y contextos sociales, modificando tan sólo el adorno y el tejido.

El traje de la Reina Letizia no era nuevo. Ya lo ha lucido en alguna ocasión y, de hecho, es de Mango de la temporada pasada. Es de color gris y consta de una americana cruzada con doble botonadura y pantalones ligeramente acampanados. Una elección muy elegante y sofisticada que combinó con un básico en cualquier armario: una blusa negra de escote redondo. Como calzado, mantuvo la línea sobria y eligió los babies de Sézane, de tacón bajo y ancho y detalle en forma de tiras. Lo combinó con uno de sus bolso más utilizados, el Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, una de sus diseñadoras favoritas. El minimalismo también lo lució en las joyas.

