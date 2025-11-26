El guiño de Bisbal a 'La Revuelta' durante su entrevista con Pablo Motos: «¿Me estás haciendo las preguntas clásicas?» El de Almería hará una parada en Bilbao este sábado 29 de noviembre con su gira 'Todo es posible en Navidad'

Marina León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:45

En el plató de 'El Hormiguero' ya se respira ambiente navideño gracias a la visita de David Bisbal. El artista se encuentra en plena gira de conciertos con 'Todo es posible en Navidad', donde interpreta los temas de su disco homónimo. El de Almería hará varias paradas con este tour y llegará a Bilbao este sábado 29 de noviembre con un espectáculo en el Bilbao Arena para el que todavía quedan entradas.

.@davidbisbal lanza la reedición especial de su disco navideño ‘Todo es posible en Navidad’, y viene con sorpresa: el nuevo tema ‘Navidad sin ti’ #BisbalEH pic.twitter.com/6vi6h6aA6B — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 26, 2025

«El año pasado lo petaste con el disco de Navidad, ¿te lo esperabas?», preguntó Pablo Motos al invitado. «Le tenía mucha confianza al disco, aunque no me esperaba todo lo que se generó», aseguró este. Charlando sobre la grabación de este proyecto, el de Requena llegó a comparar al artista con una de las voces de la Navidad por excelencia. «Eres la Mariah Carey española», aseguró. «Bueno, eso son palabras mayores. Yo me siento un privilegiado por haber podido grabar algo así», apuntó Bisbal.

El artista reconoce que está disfrutando al máximo de la gira. «Acabé el concierto en Sevilla y pensé, 'por favor que llegue ya el de Bilbao'. Estoy disfrutando de cada momento», aseguró. En cuanto a si en estas fechas le invade el espíritu navideño, el cantante lo tuvo claro. «Sí, sí. Poner el árbol en casa son risas aseguradas porque los niños están muy ilusionados», detalló el cantante, que reside a las afueras de Madrid con su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos, Matteo y Bianca. Tampoco tuvo reparo en hablar de su poca mano con la decoración. «Cada vez que intento colocar algo, queda fatal», dijo entre risas. «Para envolver regalos utilizo la técnica del caramelo. Pones el objeto en medio y das vueltas a los lados. Queda brutal», añadió. Retrocediendo unos años, Bisbal recordó uno de los regalos que más ilusión le hicieron en su indancia: un disfraz de Superman.

“Hay mucho margen para poder mejorar y dar el cien por cien”, @davidbisbal continúa con sus clases de canto para mantener buenos hábitos #BisbalEH pic.twitter.com/PQuEGg6Tza — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 26, 2025

A sus 46 años David Bisbal cuenta con una larga lista de conciertos a sus espaldas, «pero solo he actuado en dos bodas en mi vida», contó. La última fue en República Dominicana. «Me dijeron que los novios se iban a subir al escenario, pero con lo que no contaba es con que el novio se subió al escenario, me cogió el micrófono y cantó la canción de 'Mi princesa' entera», explicó. Motos quiso saber cuánto se cobra por cantar en una boda. «¿Me estás haciendo las preguntas clásicas?», preguntó Bisbal, haciendo referencia a las preguntas sobre el sexo y el dinero con las que David Broncano termina cada 'La Revuelta'. «Bueno, digamos que es un concierto más de la gira y te lo pasas muy bien», apuntó el cantante sin desvelar más detalles.

Sobre su día a día, Bisbal comentó que es bastante madrugador y que sigue recibiendo clases de canto. «¿Qué te puede enseñar así un profesor de cantó?», quiso saber el presentador de Antena 3. «Me sirve para mejorar las técnicas, quitar esos malos hábitos o volver a estar al cien por cien cuando no me encuentro vocalmente perfecto», concluyó.