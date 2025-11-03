Guillermo Gracia, el nadador con síndrome de Down 27 veces campeón del mundo que enamora en 'La Revuelta' El deportista ha sido el primer invitado de la semana en 'La Revuelta'

Arrancó la ronda de la semana de invitados en La Revuelta «un fenómeno de la natación» adaptada. Guillermo Gracia Núñez (Cáceres, 2004), nadador con síndrome de Down que ha se ha proclamado 27 veces campeón del mundo y diez veces plusmarquista mundial, mostró su humildad y contó su día a día para afrontar los campeonatos.

«Estás cuadrado. Vaya bicho, está fuerte. Vaya bíceps y hombre», alucinaba Broncano. Llegado de Cáceres, entregó a Broncano tres regalos. Una camiseta con la frase 'Mi capacidad es mayor que mi discapacidad' para el presentador, Grison y Ricardo. También alguna que otra más que lanzó al público. A cambio, recibió un tendal para «secar la ropa», un bañador «especial de La Revuelta', sal para salar la piscina, un cronómetro para garantizar que hace la digestión y guantes de goma para que no se le sequen los dedos al nadar.

Aprendió a nadar a los «tres años» y no ha parado desde entonces. Con trece años participó en su primer campeonato de España y, un año después, el de Europa, donde consiguió resultados «muy buenos». «Gané algunas pruebas y otras no», explica. «Es que tengo aquí los datos... es humilde Guillermo. Ha ganado un montón de veces», se reía Broncano.

«Llevo bañadores paqueteros», le explicaba cuando le preguntaban por el material. «Hombre», le reconocía cuando el presentador le decía que era para lucir tipín. Tenía callos en las manos de hacer pesas. «Dos a la semana», apuntaba el invitado. Tiene dos hermanos. «Pero no es campeón del mundo», respondía Broncano cuando le explicaba que el mediano estudiaba ingeniería en Madrid.

Los viajes largos va con su familia. Sus padres piden días libres. «He estado en Bangkok en el último Mundial». «No hago turismo, me concentro en nadar», aseguraba serio. «Me dicen que están orgullosos de mí y que siga así». Su hermano mediano, Mauro, le «da 'pal pelo'» cuando nadan. Todos sus seres queridos estaban en el teatro. «Le llevamos a piscina para la estimulación con tres meses y se nos fue de las manos», bromeaba su madre Lorena. Eso sí, sigue entrenando «mucho para mejorar la técnica» y seguir al más alto nivel, donde gana en distancias largas y cortas.

Más allá de la piscina, está estudiando unas oposiciones para mantenimiento en la Diputación. También seguirá dando clases a niños, además de entrenar. «Hay veces queme pongo serio con los niños. Si es broma, no pasa nada. Si no, me pongo serio». Guillermo hasta llegó a llamar la atención a Broncano cuando le dijo que les cogiera del cuello. «Hombre... ¡del cuello no!».

En el horizonte tiene el campeonato de España en marzo y otro Mundial. «¿Ganar? No sé sabe. Tengo un rival de Portugal. Se llama Vicente Pereira y nada rápido, pero no estoy preocupado», confesaba mientras se le escapa una sonrisa. Rechazó mandarle un mensaje «por respeto hacia él». «Hay que ser una buena persona. Quería dar un mensaje a Vicente de amigos y ya está».

Gracia explicó que la categoría de síndrome de Down pudiese acceder a unos Juegos Paralímpicos con una categoría específica, de manera independiente al resto de discapacidades intelectuales porque en la actualidad «supone una desigualdad a la hora de competir».

Broncano no se cortó con las preguntas clásicas. «El dinero en el banco lo lleva mi madre», regateaba Guillermo. «Bastante bien, maneja... pero un poquito más no estaría más porque necesita ayudas. Viajar, equipación...», reivindicaba. ¿Y el sexo en el último mes? «Este mes... cero», aunque su hermano «algo sabía».

