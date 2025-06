Guerra de 'influencers' por el 40 aniversario de la entrada de España en la UE

Joaquina Dueñas Miércoles, 18 de junio 2025, 13:32 Comenta Compartir

El pasado 12 de junio se conmemoró en el Palacio Real el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, con la presencia del rey Felipe VI, del presidente Pedro Sánchez y de otras autoridades del Estado. Un acto a la altura de la relevancia que 40 años de europeísmo han tenido para España. Sin embargo, lo que debería haber trascendido solo como una solemne ceremonia institucional se ha visto envuelto en una polémica por lo que podría haber sido un error de protocolo al trascender que la Casa Real habría enviado la invitación dirigida a la 'influencer' Patricia Fernández, divulgadora cultural especializada en derechos humanos y temática europea, a otra creadora de contenido del mismo nombre.

Fue Patricia Fernández Arroyo, que cuenta con más de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram, quien acudió a la cita. La creadora de contenido de estilo de vida ha defendido su presencia en este acto «invitada por la Casa Real con total legitimidad, porque la invitación estaba dirigida a mi correo y a mi nombre. Ante tal honor, y tratándose de una invitación de tal envergadura, por supuesto, con mucho orgullo, asistí, disfruté, grabé, charlé con Su Majestad el Rey y agradecí que contaran con mi presencia», ha dicho.

«Hasta donde yo sé, soy 'influencer' y divulgadora, he creado contenido para Europa sobre sostenibilidad y, además, nací en el año 1985, el mismo en el que se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas», ha argumentado. «Ante este incómodo hecho, yo también he realizado mis comprobaciones con la Casa Real y lo que se me comunica es que mi invitación era correcta», ha zanjado.

Entretanto, la divulgadora cultural, que cuenta con un podcast sobre la Unión Europea, no salía de su asombro al entender que era a ella hacia quien iba dirigida la invitación. De hecho, ha asegurado que Casa Real había reconocido la confusión. «Esta mañana he podido confirmar con la organización del evento que, efectivamente, hubo un error en las invitaciones y terminó asistiendo otra persona», desvelaba, para más tarde añadir que «pensaba que el tema se iba a zanjar con toda la información que la organización me ha trasladado. Dadas las últimas actualizaciones, el tema está en manos de los responsables y se darán las explicaciones pertinentes».

Pero, por si fuera poco, se ha sumado una tercera Patricia Fernández al asunto. Ha sido la colaboradora de televisión Maya Pixelskaya quien ha señalado que hay otra Patricia Fernández que podría haber sido la invitada original. Se trata de Patricia Fernández Vicens, abogada y Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 por su trabajo en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, que ha decidido no pronunciarse al respecto. De momento, quién era la auténtica destinataria de la invitación de Casa Real sigue siendo un misterio.

