La Guardia Civil multa con 1.500 euros a Grison

Bruno Vergara Martes, 25 de febrero 2025, 10:13 Comenta Compartir

En 'La Revuelta' no solo David Broncano habla con los invitados. Los colaboradores, Grison y Ricardo Castella también dejan buenos momentos en el programa. Hace unos días fue Castella quien tuvo un pique con Kílian Jornet, y este lunes ha sido Grison el que ha sorprendido a todos con una anécdota personal.

«Me ha parado la Guardia Civil en Almansa», le contaba a Broncano, al tiempo que añadía «de puta madre los chavales» del Instituto armado. El colaborador continuó contando la historia: «El caso es que me paran y me dicen: oye mira que nos ha saltado aquí y tal. Estamos comprobando tu matrícula y que no llevas el seguro desde diciembre».

Según cuenta Grison, los agentes de la guardia civil le dijeron que podía llamar a su madre, a lo que él les respondió: «Lleva muerta siete años, así que voy a pagar la multa». Una infracción cuya sanción es elevada. 1500 pavitos me han metido ahí», detallaba.

La Guardia Civil multa a Grison #Larevuelta pic.twitter.com/aS0aYvWNPN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

Grison trató de explicar el porqué de esa situación con el seguro. «El seguro me ha echado sin darme cuenta», por ello carecía de la cobertura obligatoria. «¿Te acuerdas cuando Pablo Casado le echaron del PP, que no se lo había venir?», le preguntaba a Broncano, queriendo hacer un paralelismo con humor. »Me largaron del seguro, y desde diciembre estoy sin seguro«, aclaraba.

«La gente dice: con mis impuestos. Pues hoy el programa lo pago yo», bromeaba Grison, sobre las críticas que reciben por algunas personas porque el programa se emite en una televisión pública.

Tras esa aclaración, Broncano invitaba Grison a mandar un mensaje desde el programa a la Guardia Civil que le ha parado en Almansa. «Chavales de la Guardia Civil de Almansa. Muchísimas gracias por no haber mirado la guantera, porque si no habrían sido 1.500 euros más», decía bromeando.