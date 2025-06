Grison desvela los dos personajes que están vetados en 'La Revuelta' y la artista que siempre les ha rechazado

A. Mateos Miércoles, 11 de junio 2025, 17:05 Comenta Compartir

Mucho se ha hablado este año sobre la batalla de audiencias que mantienen 'La Revuelta' (TVE) y 'El Hormiguero' (Antena 3) por ser el programa no informativo más visto de la televisión. Pero pocas veces lo han hecho los protagonistas, especialmente en los últimos meses, donde Pablo Motos y su equipo ha logrado desequilibrar la balanza a su favor. Grison, colaborador de Broncano, ha querido aclarar que entre ellos y Motos «la relación es nula». «Ellos no quieren, no nos mencionan y a nosotros nos parece muy gracioso», afirma en el podcast 'Tómatelo con vino'.

Aun así, el colaborador se deshace en elogios hacia el trabajo de 'El Hormiguero'. «Ellos hacen un programa de éxito, lo veo muchas noches y está guapo», asegura. Él también formó parte del equipo de Pablo Motos. «Soy colega de Juan y Damián, empecé con ellos (...) Nunca cobré, nos vendían que era buena promo. Y no fue mala», recuerda mientras se deja querer entre risas: «Por un kilo sí que me voy».

Según el humorista «a nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias» y presume de que en TVE «damos visibilidad a colectivos más desfavorecidos o que no son tan 'mainstream'». Una de las imágenes más divertidas de Grison desde que fichó por la televisión pública fue el momento en el que se 'tatuó' en el pecho las caras de Pedro Sánchez y Pablo Motos. El tatuaje era de esos que se borraban con el agua pero el colaborador de Broncano confiesa que su primera intención fue «hacérmelos de verdad». Fue el propio presentador de 'La Revuelta' quien le paró los pies.

Grison también se anima a contar alguna que otra divertida anécdota. Como por ejemplo qué dos personajes están 'vetados' en el programa: «Abascal no va a venir en la puta vida, ni Vito Quiles». Preguntado por otros personajes que se le resisten a Broncano, Grison desveló que Rosalía siempre les ha rechazado: «Se le ha dicho alguna vez de venir y no ha venido. Hay gente que no quiere venir. Les decimos que sean ellos mismos, pero piensan que tienen que ser muy graciosos y les da miedo no dar la talla».