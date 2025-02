La grave lesión de Salva Reina en la fiesta de gala de los Goya: «Venía tocadito y...»

Gabriel Cuesta Lunes, 10 de febrero 2025, 22:27 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

Fue el ganador del Goya a mejor actor de reparto por su papel en la galardonada 'El 47' y también el invitado sorpresa de este lunes en 'La Revuelta'. «Qué maravilla», entraba Salva Reina en el teatro entre aplausos, con el cabezón bajo el brazo... y una muleta. No fue lo único que sacó de la gala. También una lesión de ligamento «celebratorio» que confesó a David Broncano, sorprendido por verle caminar con apoyo en su aparición.

«Venía tocadito y...», se lamentaba el malagueño. Claro, el humorista preguntó qué había pasado. Sin entrar en detalles de la celebración de su gran noche, Reina explicó que antes fue al médico. «Es el menisco. Estaba ya podrido, lesión de pureta. Le dije al doctor que no quería ir a la gala como Fraga. Y me infiltró», desvelaba el actor, uno de los protagonistas de la noche con su esporádico discurso y su declaración de amor a su pareja, la actriz Kira Miró, que precisamente visitó hace poco el programa de La 1 y esta vez acudió como público.

«Mucha gente va infiltrada a los Goya», dejaba caer Broncano. «No me dolía, eh. Pues por la mañana sí», se reía el invitado, que reconoció acabar un poco tocado en la celebración. Su anfitrión le tiró muchas rosas, confeti incluido para celebrar el cabezón. «Ibas muy atractivo, eh. Cada vez que te veo estás más guapo. Vaya presencia física», aplaudía el de Jaén. «Se llevó dos Goya. El suyo y el de 'La infiltrada», bromeaba Grison con un claro juego de palabras con la cinta de Arantxa Echevarría, otra de las grandes ganadoras de la fiesta del cine español al compartir el galardón a mejor película precisamente con 'El 47'. «No me parece bien. Pierde fuerza», criticaba el presentador. «Me pareció bonito, pero fue raro», reconocía el intérprete que encarnó el papel de Felipín en el film del director Marcel Barrena.

🏆 SALVA REINA, GOYA A MEJOR ACTOR DE REPARTO 🏆



Fue a la gala infiltrado cojo de un pie y en la fiesta ya se jodió del todo. Y el Goya a saber dónde está. #LaRevuelta @salvareinachuki pic.twitter.com/NvhfN2Nq4r — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 10, 2025

«Cómo lo gané. No se lo esperaba nadie, eh. Ni yo. Al cuarto que me lo dijo... les comenté que aflojaran con el tema que tan mal no lo había hecho», confesaba el intérprete. Broncano celebró que se llevase la estatuilla un cómico. «No quería subir al escenario. Quería correr. Me emocioné mucho. Porque me recondujo Antonio Banderas, si no...», le contestaba Reina. Cómo no, narraron su reacción reproduciendo las imágenes «con comentarios del director». «Qué vergüenza más grande», exclamaba a carcajadas el ganador. Tuvo que salir una comparación con el viralísimo Montoya de 'La isla de las tentaciones'.

Reina preguntó si podía invitar a una caña al público, una opción descartada en el teatro. Se tuvo que conformar con repartir caramelos. Y le llegaron las preguntas clásicas. ¿Relaciones sexuales en el último mes? «Siempre te basas mucho en la cantidad. Venía hacerte una propuesta... Hay variables que no tienes en cuenta. Por ejemplo, hay masturbaciones y masturbaciones. Algunas por estrés y otras más reposadas. Teniendo en cuenta todo esto... 0. Perdona, no. 1. Que nos has tenido mucho tiempo esperando en el camerino», remataba el malagueño.