El Gran Wyoming explica la parte positiva de cerrar los bares y después ir a trabajar

El presentador de 'El Intermedio' recoge el Premio Ondas a mejor comunicador por sus cuarenta años de profesión

A.M.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:32

El Gran Wyoming fue uno de los grandes protagonistas de la gala Ondas que se celebró el pasado miércoles en Barcelona. El presentador de 'El Intermedio' recogió el premio a mejor comunicador por su trayectoria de más de 40 años en televisión y regaló a los presentes un discurso, que fue muy aplaudido, sobre el periodismo y la verdad.

Después, ya ante los medios, El Gran Wyoming dejó ver su lado más gamberro. En la cadena Ser le preguntaron cuál era el secreto para mantenerse con tanta vitalidad después de 40 años en la televisión, y el presentador fue muy sincero: «Probablemente sea una cuestión genética. Siempre he sido hiperactivo». El cómico aprovechó para recordar sus inicios. «Estuve ocho años trabajando en un bar con un pianista y llevaba una vida muy disipada. Yo entraba a las ocho o las nueve y llegaba a mi casa a las seis o siete todos los días. Eso te crea un callo».

La costumbre de alargar las noches siguió después también, ya en televisión, según cuenta. «Tenía un grupo de amigos que nos reuníamos y cerrábamos los bares. Lo hicimos durante muchos y ninguno nos cansábamos», aseguró.

Tiene tanto 'callo' que debe ser imposible cogerle el ritmo. «Ahora voy con gente a la que saco 30 años y enseguida se rajan», contó entre risas. La periodista le preguntó si a él no le pasaba, si se mantenía igual de enérgico... y El Gran Wyoming asintió.

