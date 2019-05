El gran cambio de Jorge Javier Vázquez tras superar un ictus Jorge Javier se confiesa a Bertín Osborne. / Telecinco El presentador se sentó de nuevo ante Bertín Osborne y le contó cómo vivió el susto: «Nunca tuve la sensación de que había llegado mi momento» JOSEBA FIESTRAS Sábado, 11 mayo 2019, 08:06

«Ocurrió todo tan rápido que nunca tuve sensación de peligro». Así resumía Jorge Javier Vázquez a Bertín Osborne su accidente cerebrovascular. El presentador volvía a sentarse delante del cantante para relatarle el susto que lo retiró durante unos días de la televisión. Todo comenzó con un desmayo en Marrakech al que no dio excesiva importancia; de hecho, luego salió de fiesta, regresó a Madrid en avión y presentó varios programas antes de que un insoportable dolor de cabeza le hiciera acudir al hospital. Tras muchas pruebas, el doctor fue diáfano: «Vamos a hablar claro, lo que tuviste en Marruecos fue un ictus».

Antes de la operación, que fue muy apresurada, «hice testamento», contó el comunicador al entrevistador. Y precisó: «A favor de mi ex, que en el anterior no lo tenía incluido». Vázquez narró su experiencia de forma natural, sin aspavientos y quitándole hierro al asunto con bromas y siempre sonriendo. «Podría haber sido terrible –explicó-, pero nunca tuve la sensación de que había llegado mi momento». Lo suyo fue un cúmulo de sensaciones que le ayudaron a no darse cuenta de la cruda realidad que estaba viviendo. Eso sí, una vez operado, el médico le recetó reposo, «y para eso soy muy disciplinado, si me dicen que hay que estar a medio gas, pues me relajo», afirmó.

El de 'Sálvame' confesó que llevaba un ritmo de vida vertiginoso y esto le ha ayudado a cambiar. «Me ha faltado muchísimo tiempo para aprender a manejarme en lo emocional y ahora es fundamental tener tiempo para mí», desveló ante un atento Bertín, que le expresó en varias ocasiones su satisfacción por encontrarlo tan bien. «Me siento un privilegiado porque no puedo decir nada malo de lo que me ha pasado, es que creo que incluso me ha servido para decir adiós a una etapa de mi vida que yo defino como atolondramiento», revelaba el periodista, cuya única percepción negativa es «esa pequeña sensación de derrota porque ha sido la vida, y no yo, la que me ha cancelado la gira», dijo refiriéndose a la suspensión del montaje teatral 'Grandes éxitos' que, haciendo honor a su título, le estaba brindando triunfos por doquier.

«Ahora quiero disfrutar de todo lo que he conseguido, que es mucho», afirmó seguro. Y es que han sido muchos años de evitar negarse a cualquier propuesta profesional. «He trabajado mucho por inseguridad, porque en este trabajo tú gustas hasta que dejas de gustar», reflexionó valiente el showman, que admitía lo mucho que le habían impresionado algunos de los invitados que han acudido a 'Sábado Deluxe'. «Ha venido gente que fueron importantísimos en su época, muy populares, y que nadaban en la abundancia; y los traíamos porque les ayudábamos a pagar el alquiler por una entrevista», sostenía sincero. «Y esto le puede pasar a cualquiera», remataba.

En cuanto a su actual ciclo en 'Supervivientes', Jorge Javier reveló que fue Paolo Vasile el que le dijo que Isabel Pantoja iba a participar en el formato. «Yo creo que ella está volviendo a ser niña en el concurso y está viviendo una etapa de su vida que jamás ha vivido», contó. Bertín aprovechó el momento para avisar de que a él le gustaría mucho hacerle un 'Mi casa es la tuya'. «Y seguro que se lo haces», aseguró su invitado.