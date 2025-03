Goyo Jiménez: «Ábalos es como el aloe vera, que constantemente le sacan nuevas propiedades»

Joseba Fiestras Jueves, 20 de marzo 2025, 23:38 Comenta Compartir

Si los estadounidenses supieran la cantidad de veces que Goyo Jiménez ha hablado de ellos, ya le habrían dado la Green Card y un rancho en Texas. Pero, por suerte para su audiencia, este humorista sigue siendo más español que una sobremesa infinita. Maestro del monólogo, especialista en comparaciones imposibles y embajador no oficial del 'modo de vida americano', el cómico lleva años provocando carcajadas con su visión única del mundo. ¿Quién necesita Hollywood cuando tienes a este manchego explicándote la vida mejor que un documental de National Geographic? A 'El Hormiguero' llegó con nuevo look, sin su característica barba. «Es que cuando no tienes nada y lo poco que tienes te lo quitas…», ironizaba. Su afeitado viene marcado por su participación en 'Tu cara me suena'. «Es que hay pocos cantantes con barba. Conchita Wurts y poco más. Llevaba 17 años con barba. Lo decidimos en caracterización del programa y te juro que me mareé. Me entró un ataque de ansiedad y, luego, esa noche me fui al hotel. Me desperté y fui al baño, y me asusté al verme en el espejo. Pero luego le he visto las ventajas. Llevo tres créditos pedidos y como no saben quién soy», bromeaba.

En la nueva edición de 'Tu cara me suena', Jiménez comparte concurso con Bertín Osborne. «Se lo está currando y ha causado asombro porque la gente dice: Es la primera vez que vemos a Bertín trabajar», comentaba jocoso. El nuevo espectáculo de Goyo se llama 'Misery Class'. «Como está todo disparado de precio, solo habías dos opciones: subir las entradas o ir quitando cosas que la gente no valora. Esto se inventó en las líneas aéreas. Ellas vieron que la gente no valoraba las toallitas higiénicas, los cacahuetes, la dignidad… Y yo he hecho lo mismo, hasta el punto que utilizo cosas de otros que están allí. Por ejemplo, están Los Morancos y yo les cojo cosas suyas y las saco. Ese es el lema. La broma es esto, que lo que no se quita es de risa. Mi lema es dar liebre por gato», contaba.

No se aprecia igual la comedia un jueves que un sábado. «Yo no sé si es por la alcoholemia, por las drogas… Lo bonito es que, además, la gente te lo deja claro. Te dicen que llevan una semana de mierda, y yo les digo a ver si podemos arreglarlo. Antes de empezar, me gusta ver las caras de ansiedad de la gente que esperan reírse mucho. Y es verdad que los sábados parece que los que vienen lo han apostado todo a ese día», indicaba el humorista que busca la cordialidad hasta en la política. «Yo soy de extremo centro. Cuando alguien me dice que va a comprar algo le llamo capitalista. Y cuando me dicen que podríamos repartir algo, le llamo rojo. No, cuando haces humor es verdad que una broma sienta bien a unos y mal a otros. De hecho, en el espectáculo digo que habrán pensado que soy de derechas por hacer una broma… y uno dijo: Sí, que yo me he visto en 'El Hormiguero'», afirmaba con sorna. Pablo Motos intervino. «Políticamente, ¿hay algo que ponga de acuerdo a todos?», preguntaba. Y el aludido asentía. «Sí, Errejón, Monedero… Hay cosas que cuando son tan sangrantes unen. Mira, ahora se llevan los vídeos de gatitos a los que les cortan las uñas, les masajean… y yo publiqué: 'Joder, Ábalos cuidaba peor a Jessica'. Y yo creo que es el único chiste que no ha enfadado a nadie, ni siquiera a Ábalos», lanzaba entre risas. Y remataba: «Ábalos es como el aloe vera, que constantemente le sacan nuevas propiedades».

«Yo siempre hablo con el público en mis espectáculos. Es una señal de que cada espectáculo es diferente, si no me aburro y me muero. Tienes que hablar con ellos para notar el pulso. Y es que este espectáculo está pensado, además, como un buffet: la idea es buscar lo que nos pone a todos de acuerdo», desvelaba Jiménez sobre su flamante propuesta.